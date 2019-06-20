Traffico Roma del 20-06-2019 ore 09 | 00

matteosalvinimi : A San Donà di Piave arresti ed espulsioni a raffica per un gruppo di spacciatori tunisini, a Roma sequestri e perqu… - virginiaraggi : Domenica 16 giugno torna a Roma l’appuntamento con #ViaLibera, la nostra iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti: 1… - fattoquotidiano : Traffico rifiuti, compost ‘velenoso’ finiva a Roma: “Manda il percolato nel fosso”. Il ruolo del dirigente regional… -
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DIFFICOLTÀ A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. DIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, E POI A PARTIRE DALLA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 7:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USICTE SETTEBAGNI E TIBURTINA, E POI A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 07 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:50 MR Traffico GIÀ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI,, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO. IN ESTERNA, SI RALLENTA PER INCIDENTE, TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, CODE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. E SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, CODE LUNGO LA VIA CASSIA BIS, TRA VIA DI BACCANELLO E CASAL DE CEVERI. SU ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 19:50 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRALA PISANA E TRIONFALE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 19:20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 18:20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SULLA Roma FIUMICIONO ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 18:20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SULLA Roma FIUMICIONO ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 17:50 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN FILA DA C.SO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO A MOSTACCIANO VERSO POMEZIA. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 17:20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN FILA DA C.SO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIANOMENTANA E CASILINA, STESSA ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 16:50 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLAROI IN USCITA DALLA CITTA’IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN FILA DA C.SO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIANOMENTANA E CASILINA, STESSA ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 15:20 tr DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’Aci Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LAUENTINA E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. DIFFICOLTA’ SU VIALE DEL POLICLINICO, A CAUSA DELL’INCENDIO DI UN ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 15:20 tr DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’Aci Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LAUENTINA E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. DIFFICOLTA’ SU VIALE DEL POLICLINICO, A CAUSA DELL’INCENDIO DI UN ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’Aci NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. QUALCHE PROBLEMA LUNGO LA CARREGGIATAESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA LAUENTINA E APPIA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’Aci NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. QUALCHE PROBLEMA LUNGO LA CARREGGIATAESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA LAUENTINA E APPIA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASSIA BIS E CASSIA DIREZIONE AURELIA . RALLENTAMENTO PER UN ALTRO INCIDENTE SONO SRGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA QUALCHE RALLENTAMENTOANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELLO SV PER LA ...