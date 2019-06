«Toy Story 4 | il più filosofico ed esistenzialista»

I complimenti di Riccardo Cocciante per la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede in Toy Story 4 (video) : L'iconica colonna sonora della saga dei giocattoli targata Pixar ha due nuovi interpreti: la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede, un remake del classico di Riccardo Cocciante, ha convinto lo stesso interprete originale, che si è complimentato col duo durante la conferenza stampa di presentazione del film. Presentando il film alla stampa insieme agli altri doppiatori italiani di Toy Story 4, Benji & Fede hanno ricevuto i ...

Toy Story 4 - a Roma la prima del nuovo film Disney - : Tante star presenti al photocall dedical al film in uscita dla 26 giugno

«Toy Story 4» : la guida ai nuovi personaggi : ForkyGabby GabbyGiggle McDimplesDuke CaboomBunny e Ducky Le marionette maleficheBo PeepNon un capello bianco, ma un batuffolo di polvere: è questo il segno che fa capire a un giocattolo che il tempo passa, che la vecchiaia è ormai vicina. A ventiquattro anni dal primo film, Toy Story 4 ci parla dell’impotenza, della paura di essere dimenticati in una scatola buia senza che nessun bambino voglia giocare con te. Woody non si rassegna, vuole ...

Toy Story 4 - anche i giocattoli crescono. E Woody incontra Forky : anche i giocattoli crescono e prendono strade inaspettate: a quasi 25 anni dal primo film, il 26 giugno arriva nei cinema "Toy Story 4", il nuovo film Disney con Woody, Buzz e il resto della banda. L'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome "Forky" nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo. Il film, diretto da Josh Cooley, è stato ...

Recensione Toy Story 4 - un addio dolce-amaro alla saga Disney Pixar tra malinconia e sentimento : Una vena di malinconia e sentimento pervade Toy Story 4, film conclusivo (a meno di un qualche ripensamento) della saga Disney Pixar inaugurata nel lontano 1995. La pellicola diretta da Josh Cooley (animatore di Up, Ratatouille e Inside Out) parte dal principio per dare una giusta conclusione alla storia iniziata ventiquattro anni fa. Se inizialmente Toy Story 3 doveva rappresentare la fine delle avventure di Woody, Buzz e tutti gli altri ...

Un look alla «Toy Story 4»

Toy Story 4 - recensione : Dal suo esordio nel 1995, la saga di Toy Story è diventata un cult assoluto, con il primo film giudicato dal New York Times e dall'American Film Institute uno dei migliori 100 di sempre, capace d'intrattenere con azione e gag (ma soprattutto con il sentimento) un pubblico che va dai ragazzini ai vegliardi, tutti con la lacrima pronta a scendere nel ripensare ai bei tempi andati, immedesimandosi nelle avventure dei teneri protagonisti. Che sono ...

Toy Story 4 spiazza e chiude finalmente il grande cerchio di Woody : https://www.youtube.com/watch?v=lb032q3C6z0 Toy Story 3 aveva effettivamente chiuso il grande cerchio, aveva portato i giocattoli al compimento del proprio iter, quando il bambino che li possiede è così adulto da sbarazzarsene e tutto può ricominciare da capo con nuova bambina. Un quarto film non era necessario ma l’incasso è stato troppo alto per fare finta di nulla. Così arriva Toy Story 4, che ha la geniale intuizione di porre domande ...

Toy Story Drop è arrivato su Android per tutti i fan del genere : Toy Story Drop è un casual game basato sugli abbinamenti match-3 ambientato nell'universo di Toy Story in cui figurano Woody, Buzz e gli altri amatissimi personaggi in ambientazioni tipiche come la Camera di Andy e il Pizza Planet. Il gameplay prevede la possibilità di chiamare in aiuto i giocattoli come l’UFO per eliminare gli ostacoli e Linea Rama per scuotere il tabellone, oltre alle consuete combo che scaturiscono dagli abbinamenti più ...

Toy Story 4 - ecco il nuovo trailer del film : http://www.youtube.com/watch?v=Pl9JS8-gnWQ Mancano oramai poche settimane al debutto di Toy Story 4, la nuova pellicola diretta da Josh Cooley e che rappresenta il quarto capitolo della saga animata Disney Pixar con protagonisti dei giocattoli animati. Alla fine della precedente pellicola, uscita nel 2010, Woody, Buzz Lightyear e gli altri compagni erano stati affidati a una nuova proprietaria, Bonnie, ma la tranquillità acquisita non era ...

«Toy Story 4» : il nuovo trailer - fra nostalgia e risate : Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Se c’è una cosa a cui i giocattoli sono abituati è il pericolo. Lo sanno bene Woody, Buzz Lightyear, Slinky e tutti gli amici che un tempo appartenevano a Andy, nel frattempo cresciuto e andato al college, e ora a Bonnie, protagonista di un passaggio di consegne che aveva fatto commuovere i fan nel terzo film. Ora, in Toy Story 4, al cinema dal 26 giugno, è tempo ...

Sneaker - la collezione di Adidas ispirata a Toy Story : Le nuove Sneaker preferite di Woody e Buzz Lightyear sono pronte a fare il loro debutto. Chissà, magari per puntare «verso l'infinito e oltre», verrebbe da supporre. Per celebrare l'uscite nelle sale di Toy Story 4, infatti, Pixar e Adidas hanno deciso di collaborare per una nuova, speciale serie limitata di calzature che andrà a inserirsi nella line-up delle UltraBoost 19, come anticipato dalle immagini pubblicate ...

Toy Story 4 personaggi - tutti i grandi ritorni e nuovi arrivi del sequel Pixar : Bo Peep non desidera più un padrone , non vuole più giocare con i bambini, ma vuole esplorare il mondo e vivere secondo le sue regole. Questo ovviamente sarà un punto di rottura per Woody, che prova ...