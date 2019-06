Tiro con l’arco | European Games 2019 | Italia molto ambiziosa e a caccia del pass olimpico

Gold Cup calcio 2019 - tre giocatori del Nicaragua cacciati dal riTiro : hanno trascorso la notte con delle prostitute : La Gold Cup continua a fare parlare di sé e non per i risultati sportivi. La rassegna continentale nordamericana torna sotto i riflettori per un altro episodio extra calcistico dopo che Yasmani Lopez, capitano di Cuba, ha fatto perdere le proprie tracce in seguito alla sconfitta per 7-0 contro il Messico. Ieri tre giocatori del Nicaragua (il centrocampista Marlon Lopez, il difensore Carlos Montenegro, l’attaccante Carlos Chavarria) sono ...

Ai Tropici con il nuovo singolo dei Tiromancino - audio e testo di Vento del Sud : Soffia brezza d'estate nel nuovo singolo dei Tiromancino. Vento del Sud arriva dopo l'avvio della collaborazione con Virgin, con la quale avevano già avuto modo di lavorare per la produzione di molti altri singoli di successo a cominciare da La descrizione di un attimo. Vento del Sud apre quindi le porte a una nuova era della discografia dei Tiromancino, che in queste settimane saranno nuovamente in tour dopo la sessione nei teatri che hanno ...

La scaletta del concerto di Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano - riTiro biglietti e orari utili : Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano stasera, mercoledì 19 giugno, per il terzo ed ultimo appuntamento dal vivo nella penisola. Dopo i concerti che ha tenuto a Firenze Rocks e allo Stadio Olimpico di Roma, rispettivamente nelle date del 14 giugno e del 16 giugno, stasera il concerto di Ed Sheeran approda allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti sono esauriti: su TicketOne e nei punti vendita autorizzati non è più possibile acquistare ...

Ue - Conte alza il Tiro sulle nomine'Tener conto del voto dei cittadini' : "È di fondamentale importanza che dal confronto sia a livello intergovernativo che parlamentare" sui nuovi vertici "emerga un segnale ai cittadini circa la capacità di tenere conto della domanda di cambiamento emersa dal voto in tutto il Continente, seppure espressa in forma differente" Segui su affaritaliani.it

Il Monza di Berlusconi in riTiro a Brentonico : Sampirisi verso l'ufficializzazione : Tra calciomercato e ritiro estivo, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sta pianificando la prossima stagione. È stata ufficializzata la sede nella quale si allenerà la squadra del riconfermato mister Cristian Brocchi: i biancorossi si alleneranno a Brentonico da metà luglio. Intanto il ds Antonelli è al lavoro per rinforzare la squadra: smentiti i nomi di Riccardo Montolivo e Stefano Sorrentino, il ds dei brianzoli lavora per ...

Giochi Europei di Tiro con l’Arco - oggi l’arrivo degli azzurri a Minsk : in palio due pass per Tokyo 2020 : L’Italia schiererà gli azzurri appena tornati in patria dalla rassegna iridata: Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi Dopo i Mondiali in Olanda gli azzurri sono di nuovo in viaggio, questa volta verso Minsk, per disputare la seconda edizione dei Giochi Europei. In Bielorussia le gare di Tiro con l’arco sono previste dal 21 al 27 giugno con la possibilità di ottenere il ...

RiTiro estivo Inter : raduno il 7 luglio - prima amichevole contro il Lugano : L’Inter sta preparando la nuova stagione. La società ha iniziato a muoversi sul mercato per rafforzare la squadra da affidare ad Antonio Conte. In questi giorni non si parlerà solamente di acquisti, ma anche di cessioni, perché bisognerà portare delle plusvalenze entro il 30 giugno. Il nome più caldo in uscita è senza dubbio quello di Mauro Icardi, anche se l’attaccante argentino vorrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro. Negli ultimi ...

Formaggio grattugiato con la Listeria - allarme e riTiro : ecco il prodotto che non dovete mangiare : Un Formaggio grattugiato... alla Listeria. Scatta il richiamo da parte del ministero della Salute che riguarda un mix di formaggi grattugiati del marchio Per te (nella foto). L'allarme riguarda la presenza di Listeria monocytogenes, che è stata rilevata in un campione prelevato in fase di commercial

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Nespoli e Mixed Team le note positive per l’Italia - grande delusione per le prove a squadre : Dopo una settimana intensa e ricca di emozioni si è concluso il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco disputatosi nella città olandese di ‘s-Hertogenbosch. La rassegna iridata, oltre alle prestigiose medaglie, metteva in palio anche la bellezza di 56 pass olimpici totali nel più importante evento di qualificazione a Cinque Cerchi del quadriennio. Il bilancio complessivo della manifestazione per l’Italia è da considerare ...

Tiro con l’arco – Mondiali outdoor : bronzo per l’Italia nel mixed team : Campionati Mondiali outdoor, Qualificazione Olimpica Tokyo 2020: Italia di bronzo nel mixed team a ‘s-Hertogenbosch L’Italia chiude i Campionati Mondiali di Tiro con l’arco di ‘s-Hertogenbosch (Ned) esultando per la medaglia di bronzo conquistata oggi nel mixed team arco olimpico. Vanessa Landi e Mauro Nespoli battono Taipei (Lei,Tang) 5-3 e volano sul podio iridato dopo una bella rimonta. Poco dopo arriva per Mauro ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Mauro Nespoli sconfitto da Shava per 7-1 nello spareggio per il bronzo individuale : Il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco dell’Italia si chiude a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con il quarto posto di Mauro Nespoli nell’individuale maschile di arco olimpico dopo essere stato sconfitto nell’incontro decisivo per il terzo gradino del podio contro l’atleta del Bangladesh Md Ruman Shana. L’arciere azzurro, nonostante la delusione per la mancata medaglia individuale al termine di un ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 16 giugno. Tutti gli azzurri in gara : Oggi (domenica 16 giugno) si svolgerà l’ultima giornata di gare dei Mondiali di Tiro con l’arco a ’s-Hertogenbosch (Olanda). Questa rassegna iridata si chiuderà con le finali dell’arco olimpico, che assegneranno quindi le ultime medaglie in palio. L’Italia sarà impegnata in due finali per il bronzo: alle 14.00 Mauro Nespoli e Vanessa Landi affronteranno la coppia di Taipei nel mixed team, mentre alle 15.35 Nespoli si giocherà anche il podio ...

Tiro con l’Arco – Mondiali ‘s-Hertogenbosch : assegnati i titoli compound - domani le finali di Nespoli e Landi : I due azzurri torneranno domani in pedana per provare a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 assegnati i titoli iridati della divisione compound ai Mondiali di ‘s-Hertogenbosch (Den). Nelle prove a squadre oro femminile per Taipei, mentre la Sud Corea vince nel maschile e nel misto. Nell’individuale oro per Natalia Avdeeva (Rus) e James Lutz (Usa). domani le finali dell’arco olimpico dove scenderanno in campo ...

Salsicce con la salmonella - scatta il riTiro : allarme del ministero - quale prodotto evitare : Un richiamo di un lotto di Salsicce a marchio FBM imposto dal ministero della Salute per la presenza di salmonella. Il prodotto interessato dal richiamo viene venduto sfuso. Per identificarlo, dunque, è fondamentale fare riferimento al numero di lotto, che è 33491, e alla data di scadenza, che cade