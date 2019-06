Terremoto | nuova scossa in Calabria | paura tra Reggio e Vibo Valebtia nella notte del

Indonesia : forte scossa di Terremoto nella Nuova Guinea - 19 giugno 2019 : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 giugno 2019, esattamente alle 19.24 italiane, corrispondenti alle 02.24 del 20 giugno all'epicentro, sulla Nuova Guinea occidentale, nella...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.5 in Nuova Zelanda : Un terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato nelle isole Kermadec, al largo della Nuova Zelanda, alle 07:01:44 UTC (09:01:44 ora italiana, 19:01:44 ora locale), ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.5 in Nuova Zelanda sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Papa Francesco pagherà la costruzione di un centro comunitario e una nuova chiesetta a Ussita : “Il Papa pagherà la costruzione di un centro comunitario e di una chiesetta nel comune distrutto di Ussita“. Lo ha detto mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino, intervenuto nella trasmissione di Tgcom24 “Stanze Vaticane”, al termine della visita del Papa nel comune marchigiano colpito dal Terremoto. “Francesco ci sostiene anche in questo modo” ha detto l’arcivescovo, “e’ un segno ...

Terremoto in Friuli - nuova scossa : magnitudo 3.1 - epicentro a Tolmezzo : La scossa, avvertita alle 15:40 di domenica, segue altre due superiori alla magnitudo 3 registrate nei giorni precedenti in provincia di Udine.Continua a leggere

Violenta scossa di Terremoto alle Isole Kermadec - allarme tsunami in Nuova Zelanda e nell’oceano Pacifico : Una scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito le Isole Kermadec, con epicentro precisamente 104 chilometri a Nord/Est dell’Esperance Rock, alle 00:55 della notte italiana (le 10:55 del mattino, ora locale). Le autorità della Nuova Zelanda hanno lanciato un allarme tsunami. L'articolo Violenta scossa di terremoto alle Isole Kermadec, allarme tsunami in Nuova Zelanda e nell’oceano Pacifico sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Friuli : all'alba nuova scossa avvertita anche in Austria - nessun ferito : Il Friuli Venezia Giulia continua a tremare. Dopo le scosse registrate ieri, questa mattina all'alba, c'è stato un nuovo Terremoto di magnitudine 3,5 gradi della scala Richter. Non vi sarebbero danni a persone ed a edifici, ma la paura è forte: proprio queste zone, nel 1976, furono colpite dal terribile sisma del 1976. La scossa avvertita anche in Austria E' stato un risveglio brusco e difficile per la provincia di Udine. Questa mattina alle 6 e ...