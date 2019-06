Terremoto in Indonesia | forte scossa a Papua

Indonesia : forte scossa di Terremoto nella Nuova Guinea - 19 giugno 2019 : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 giugno 2019, esattamente alle 19.24 italiane, corrispondenti alle 02.24 del 20 giugno all'epicentro, sulla Nuova Guinea occidentale, nella...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 5 - 5 in Indonesia : C’è stato un terremoto di magnitudo 5,5 in Indonesia, circa 148 km a est dalla città di Ende sull’isola di Flores. L’ipocentro è stato a oltre 100 chilometri di profondità, riporta l’USGS, e al momento non si hanno notizie di

Una Scossa di terremoto magnitudo 5.5 è stata registrata in Indonesia: al momento non si hanno notizie di vittime o danni gravi. Secondo il Centro sismologico euro-mediterraneo, il sisma si è verificato alle 05:43 UTC. L'epicentro del sisma è stato individuato 89 km est dalla località di Maumere, l'ipocentro a 100 km di profondità.

C’è stato un Terremoto di magnitudo 5.8 a Sumatra - in Indonesia : La U.S. Geological Survey (USGS), l’agenzia federale statunitense che si occupa del rilevamento dei terremoti, ha registrato due scosse sull’isola di Sumatra, in Indonesia, quando in Italia erano più o meno le 8 del mattino: la prima di magnitudo 5.8, la seconda