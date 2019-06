Terremoto in Calabria | avvertito tra Reggio Calabria e Vibo Valentia | epicentro a San

Terremoto in Calabria : scossa avvertita in provincia di Reggio Calabria - epicentro a San Pietro di Caridà : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudest da San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), alle 11:15:58 ad una profondità di 21 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Calabria: scossa avvertita in provincia di Reggio Calabria, epicentro a San Pietro di Caridà sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Calabria - continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia [MAPPE e DATI] : Ancora scosse di Terremoto nella Calabria meridionale: continua lo sciame sismico che da settimane sta interessando la zona di Galatro e Laureana di Borrello, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra le Serre e l’Aspromonte. Oggi pomeriggio alle 18:28 l’ultima scossa, di magnitudo 2.5, la quinta della giornata odierna. L'articolo Terremoto in Calabria, continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia ...

Terremoto a Messina di 2.9 - avvertito anche a Reggio Calabria : Terremoto nello stretto di Messina. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una scossa di magnitudo 2.9 alle 16.32 a profondità di 70 km. Il comune più vicino...

Calabria - nuova scossa di Terremoto interessa Le Serre : nessun danno : Non si placa lo sciame sismico che da alcuni giorni sta interessando la Calabria. Questa mattina, alle 11:14, una nuova scossa di terremoto pari a 3.4 gradi sulla scala Richter ha interessato il distretto sismico de Le Serre, nella provincia di Reggio Calabria. Lo scorso 27 maggio una scossa di magnitudo 3.6 Richter aveva interessato la stessa area. In nessun caso è stato rilevato alcun danno. I comuni vicini l'epicentro L'epicentro del sisma è ...

Terremoto Calabria : scossa nella costa cosentina [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa calabra. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 18.48. L’epicentro è stato localizzato nella costa Calabra Nord Occidentale, nel distretto di Cosenza, mentre l’ipocentro a 275 Km di profondità. L'articolo Terremoto Calabria: scossa nella costa cosentina [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Calabria - sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia dopo la forte scossa della notte [MAPPE] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando la Calabria meridionale dopo la scossa di Terremoto che stanotte all’1:31 ha scatenato il panico con migliaia di persone in fuga dalle loro abitazioni tra le Serre e la piana di Gioia Tauro dove il risentimento sismico della scossa principale (di magnitudo 3.6) ha raggiunto il 5° grado della scala Mercalli. Da quel momento si sono verificate molte altre scosse, l’ultima pochi minuti ...

Terremoto A REGGIO CALABRIA M 3.8/ Ultime scosse Ingv : tam tam sui social : Nella notte appena passata si è verificato un TERREMOTO in provincia di REGGIO CALABRIA di magnitudo 3.8. Numerosi messaggi sui social