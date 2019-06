Tenta rapina collanina d’oro con coccio di bottiglia | arrestato

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hannoun 32enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa dita. Approfittando della scarsa illuminazione pubblica, l’uomo ha avvicinato un 58enne romano, appena salito a bordo della sua auto parcheggiata in piazzale pino Pascali, e, minacciandolo condi, hato di farsi consegnare la collana in oro che portava al collo. I Carabinieri, che transitavano lungo la via, hanno notato la scena e sono intervenuti. Il malvivente hato di dileguarsi ma e’ stato bloccato in una strada adiacente dopo un breve inseguimento a piedi. L’e’ stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. L'articolod’oro condiproviene ...

