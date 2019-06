Tennis | WTA Birmingham 2019 | fuori Naomi Osaka | avanti Ashleigh Barty e Venus Williams

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Conclusi gli ottavi di finale del torneo WTA Premier di: sull’erba britannica le quattro sfide in programma oggi si sono risolte entrambe abbastanza velocemente e con successi in due set. Non sono mancate però le sorprese, con la caduta di due teste di serie. Esce di scena la numero uno del tabellone e del mondo, la nipponica, che viene sconfitta per 6-2 6-3 dalla kazaka Yulia Putintseva, che nei quarti di domani se la vedrà con la numero 8 del seeding, la tedesca Julia Goerges, che oggi supera per 6-4 6-3 la russa Evgeniya Rodina. Salta anche la testa di serie numero 6, la cinese Wang Qiang, battuta per 6-3 6-2 dalla rediviva statunitense, che domani però potrà misurare nei quarti le proprie ambizioni contro la numero 2 del mondo, l’australiana, che invece punta ad avvicinarein classifica dopo aver battuto la ...

