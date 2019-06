Tennis – Infortunio Juan Martin Del Potro | rottura della rotula del ginocchio destro per

Camila Giorgi - il recupero dall’infortunio è… hot : la Tennista è super sexy sui social! [GALLERY] : Camila Giorgi, costretta a saltare gli ultimi appuntamenti tennistici a causa di un infortunio al polso, si mostra sexy e in grande forma sui social: la tennista italo-argentina fa girare la testa ai fan Il tennis italiano si trova attualmente senza giocatrici ‘attive’ in top 100. L’unica presente, Camila Giorgi, è stata costretta ad annunciare un forfait dopo l’altro a causa di un infortunio al polso che la ...

Internazionali d’Italia – Problema al polpaccio per Kvitova : la Tennista ceca si ritira per infortunio - Sakkari ai quarti : Petra Kvitova costretta al ritiro a causa di un Problema al polpaccio: Maria Sakkari accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia Il doppio appuntamento odierno, causato dal maltempo di ieri, è costato caro a diversi tennisti. Due match ravvicinati hanno privato di importanti energie diversi giocatori, ritrovatisi in difficoltà nel corso della giornata. Petra Kvitova, ultima a scendere in campo per nel tabellone femminile, non ...

WTA Madrid – Caroline Wozniacki si ritira per infortunio : prosegue il momento sfortunato della Tennista danese : Caroline Wozniacki costretta a ritirarsi dal WTA di Madrid per un infortunio alla schiena: dopo appena 3 game, Alizè Cornet si ritrova ai sedicesimi Il momento negativo di Caroline Wozniacki non sembra voler terminare. La tennista danese, assente nelle scorse settimane a causa della consueta artrite reumatoide che la tormenta, si era presentata ai blocchi di partenza nel WTA di Madrid. Il suo cammino all’interno del main draw del ...

Tennis - WTA Stoccarda 2019 : Petra Kvitova sfida in finale Anett Kontaveit - forfait di Naomi Osaka per infortunio agli addominali : finale tutta dell’Est d’Europa al WTA Premier di Stoccarda. La ceca Petra Kvitova sconfigge, sul rosso indoor tedesco, per 7-6(3) 3-6 6-1 l’olandese Kiki Bertens, andando a disputare l’ultimo atto numero 36 della sua carriera, la tredicesima in un torneo Premier e la prima a Stoccarda. La sua avversaria sarà l’estone Anett Kontaveit, che non ha dovuto mettere piede in campo a causa del forfait della numero 1 del ...

WTA Stoccarda – Infortunio Simona Halep : la Tennista romena ko prima dell’esordio : Simona Halep costretta a dare forfait prima dell’esordio a Stoccarda: la tennista romena, fermata da un problema all’anca, si ritira dal torneo tedesco Il torneo WTA di Stoccarda perde una fra le sue principali protagoniste. prima del suo esordio ufficiale, Simona Halep, tennista numero 2 del ranking mondiale femminile, ha annunciato il suo ritiro a causa di un problema fisico. La tennista romena è stata fermata da un fastidio ...

WTA Istanbul – Infortunio Camila Giorgi : la Tennista azzurra si ritira prima dell’esordio : Camila Giorgi costretta a dare forfait dal WTA di Istanbul: la tennista azzurra si ritira prima dell’esordio contro Barbora Strycova Inizio settimana complicato per i tennisti azzurri impegnati in giro per il mondo. Marco Cecchinato ha dato forfait a Budapest, Fabio Fognini è in dubbio per Barcellona, mentre Camila Giorgi è stata costretta a ritirarsi dal WTA di Istanbul. La tennista azzurra, che ha preso parte alla trasferta di Fed ...

Tennis - infortunio alla coscia più grave del previsto per Fabio Fognini. Atp di Barcellona a forte rischio : Sono giornate di celebrazioni e di elogi per Fabio Fognini, reduce dalla strepitosa vittoria al Masters 1000 di Montecarlo. L’impresa, arricchita dai successi contro due fuoriclasse del calibro di Sascha Zverev negli ottavi e di Rafa Nadal in semifinale, ha permesso al Tennista ligure di salire al n.12 del ranking mondiale, migliore posizione mai occupata in carriera. Radio Sportiva ha intervistato il padre del giocatore azzurro, Fulvio, ...