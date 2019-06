Tennis | che sfortuna per Juan Martin Del Potro Frattura della rotula | rimarrà fermo

ATP Londra – Cilic - che tonfo! Il Tennista croato si arrende in due set a Diego Schwartzman : Marin Cilic sconfitto agli ottavi di finale dell’ATP di Londra: il tennista croato si arrende in due set all’argentino Diego Schwartzman Dura appena due turni il primo torneo sull’erba del 2019 di Marin Cilic. Il campione croato, numero 15 del ranking mondiale maschile e 5ª testa di serie del torneo britannico, è stato sconfitto in 2 set da Diego Schwartzman, numero 23 al mondo. Il tennista argentino si è imposto in 1 ora e 24 minuti di ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : big match a Caroline Garcia - vincono anche Maria Sharapova ed Angelique Kerber : A differenza di quanto accaduto oggi nel torneo Premier di Birmingham, nel WTA International di Madrid non ci sono problemi di meteo e così si completa il primo turno. Sull’erba iberica spicca la vittoria della francese Caroline Garcia nel big match in rimonta con la bielorussa Victoria Azarenka, battuta 1-6 6-4 7-5. Avanza anche la russa Maria Sharapova, che soffre un set poi liquida la slovacca Viktoria Kuzmova per 7-6 (8) 6-0, mentre ha ...

Tennistavolo - Japan Open 2019 : tripletta di Xu Xin - trionfo della Cina - che conquista tutti i tabelloni : Si è concluso a Sapporo il Japan Open di Tennistavolo, torneo ITTF del World Tour Platinum: dominio incontrastato del cinese Xu Xin, che conquista tutti i tre tabelloni ai quali ha preso parte, e completa il trionfo della Cina, che conquista tutti i tabelloni. In finale anche due derby cinesi, nei tabelloni femminili. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Xu Xin (Cina) batte Lin Yun-Ju (Cina Taipei) 4-1 (11-9, 14-12, 8-11, 11-3, ...

Tennis - Laver Cup 2019 : che squadrone per l’Europa! Con Federer e Nadal c’è anche Fabio Fognini : Un onore assoluto per Fabio Fognini, sicuramente meritato dopo le spettacolari prestazioni delle ultime settimane. Il lusso di raggiungere la top-10 del ranking ATP e non solo: oggi è arrivata l’ufficialità delle convocazioni per la Laver Cup, torneo annuale di Tennis a squadre, divise per nazioni, nato nel 2017 e che ha già coinvolto un gran numero di spettatori. Appuntamento quest’anno dal 20 al 22 settembre in quel di Ginevra. Ci ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini è in semifinale. Demolito anche l’americano Denis Kudla : Prima semifinale sull’erba della carriera per Matteo Berrettini. In quel di Stoccarda il Tennista romano è un rullo compressore e continua a dominare gli avversari. Oggi è il giorno dell’americano Denis Kudla, numero 84 del mondo, schiacciato con un doppio 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Un’altra prestazione eccezionale di Berrettini, che dimostra di saper giocare molto bene su questa superficie e soprattutto di ...

Tennis - Fabio Fognini : “La top-10 è un sogno che si realizza. Ora voglio giocare la finale di uno Slam” : E così il sogno di Fabio Fognini è diventato realtà. Dopo un lungo inseguimento, il ligure ha centrato il suo obiettivo, diventando il n.10 del mondo ed essendo il terzo italiano di tutti i tempi, come posizionamento in questa graduatoria, ricordando Adriano Panatta (n.4 nel 1976) e Corrado Barazzutti (n.7 nel 1978). Un traguardo raggiunto grazie a grandi sacrifici e soprattutto dopo l’exploit di Montecarlo, dove l’azzurro ha saputo ...

Tennis : Roland Garros classifiche - Fognini numero 10 Atp : Tennis, la classifica pubblicata oggi dall'Atp al termine del Roland Garros segna un momento da ricordare per il Tennis italiano, dopo quasi 41 anni

Tennistavolo - Hong Kong Open 2019 : dominio della Cina - che conquista quattro tabelloni su cinque : Si è concluso l’Hong Kong Open di Tennistavolo, torneo ITTF del World Tour: dominio incontrastato della Cina, che conquista quattro tabelloni su cinque, fallendo soltanto nel doppio misto, vinto dai pongisti di Cina Taipei. Nei singolari sconfitti in entrambi i casi rappresentanti del Giappone, nei doppi in tutti i tre tabelloni battuti atleti della Corea del Sud. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Gaoyuan Lin (Cina) ...

Tennis – Euforia Fognini : “essere in top 10 è un sogno che si realizza. Vincere uno Slam? Ammetto che…” : Fabio Fognini descrive come ‘un sogno che si realizza’ l’accesso alla top 10 ATP: più complicata invece, per ovvie ragioni, la possibilità di Vincere uno Slam Nonostante las confitta contro Alexander Zverev al Roland Garros, Fabio Fognini sarà numero 10 al mondo a partire da lunedì prossimo. La vittoria di Khachanov su Del Potro e l’eliminazione di Wawrinka, sconfitto da Federer, hanno infatti spianato la strada al ...

I Tennisti Novak Djokovic e Dominic Thiem giocheranno la seconda semifinale del Roland Garros : Il tennista serbo Novak Djokovic e l’austriaco Dominic Thiem giocheranno la seconda semifinale del Roland Garros, il torneo francese tra i più importanti del mondo, che fa parte del Grande Slam. Djokovic ha battuto ai quarti di finale il tedesco Alexander Zverev per 7-5,

Tennis - Filippo Volandri : “Fognini è il capogruppo di un movimento che sta bene. Il Roland Garros lo vince Nadal” : Dal campo da Tennis alla cabina di commento, la capacità di analisi di Filippo Volandri è rimasta sempre la stessa: intensa, cristallina. L’ex giocatore azzurro è stato intervistato da OA Sport, in occasione della presentazione dei palinsesti estivi di Sky Sport, alla vigilia della volata finale del Roland Garros, con un occhio particolare rivolto anche allo stato di salute del movimento nostrano. Filippo, abbiamo vissuto giornate ...

Trent'anni fa il servizio da sotto di Chang che cambiò la storia del Tennis : Qualcuno pensa che sia persino irregolare. Molti lo prendono come un crimine di lesa maestà. Altri minacciano addirittura reazioni fisiche, se mai dovessero fronteggiarlo loro. Non c'è niente da fare, il servizio da sotto, nel tennis, suona come la famosa pernacchia di Totò: è fuori luogo, sbagliato, provocatorio, offensivo. Sin dal più famoso della storia: quello che permise al 17enne Michael Chang di far perdere la testa al ...