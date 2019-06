Tennis | ATP Halle 2019 | Zverev e Bautista ai quarti di finale Berrettini avanza ancora

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Roger Federer soffre - ma va ai quarti battendo Tsonga in tre set : Jo-Wilfried Tsonga rischia, otto anni dopo, di sgambettare nuovamente sull’erba Roger Federer, ma a differenza del quarto di finale di Wimbledon 2011 non ci riesce. Nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle, infatti, lo svizzero riesce a battere in 2 ore e 16 minuti il francese con il punteggio di 7-6(5) 4-6 7-5, proseguendo dunque il cammino nel torneo che ormai è casa sua. Suo prossimo avversario sarà lo spagnolo Roberto Bautista ...

ATP Londra – Cilic - che tonfo! Il Tennista croato si arrende in due set a Diego Schwartzman : Marin Cilic sconfitto agli ottavi di finale dell’ATP di Londra: il tennista croato si arrende in due set all’argentino Diego Schwartzman Dura appena due turni il primo torneo sull’erba del 2019 di Marin Cilic. Il campione croato, numero 15 del ranking mondiale maschile e 5ª testa di serie del torneo britannico, è stato sconfitto in 2 set da Diego Schwartzman, numero 23 al mondo. Il tennista argentino si è imposto in 1 ora e 24 minuti di ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini accede ai quarti. Vinto il derby azzurro contro Andreas Seppi : Non si ferma la striscia di vittorie consecutive di Matteo Berrettini. Il Tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Halle, dopo aver sconfitto Andreas Spepi nel derby azzurro del secondo turno. Berrettini si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Ad inizio partita c’è grande equilibrio e Seppi risponde colpo su colpo al connazionale. Nel settimo ...

ATP Halle – Tsonga e Paire show : dal Tennis al… calcio - i ‘campioni del mondo’ danno spettacolo davanti ai tedeschi [VIDEO] : Tsonga e Paire si trasformano in… calciatori al torneo ATP di Halle: che scene in Germania con i due tennisti francesi E’ in corso in Germania il torneo ATP di Halle: i tennisti si stanno sfidando sull’erba tedesca in vista dell’attesissimo Wimbledon. Sull’erba di Halle si sono sfidati ieri in un derby tutto francese Paire e Tsonga, con quest’ultimo che si è aggiudicato la vittoria, ma i due tennisti ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Federer avanza senza incantare - bene Berrettini e Seppi sull’erba tedesca : Va in archivio la seconda giornata dell’ATP Halle 2019, sull’erba tedesca. Il focus della giornata era tutto per lui, Roger Federer, che va a caccia del decimo successo in questo torneo. La vittoria contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) non ha entusiasmato di sicuro “gli esteti” ma di fatto contava vincere e, con il punteggio di 7-6 (1) 6-3, l’elvetico ha fatto il suo. Al prossimo turno il ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : tutto rinviato a causa della pioggia : A causa della pioggia non si è giocata nessuna delle dieci partite di primo turno dei Fever-Tree Championships che erano in programma oggi sull’erba del Queen’s Club di Londra, classicissimo appuntamento in vista di Wimbledon. Avrebbe dovuto giocare anche Marco Cecchinato, come possiamo leggere qui, opposto a uno dei favoriti del torneo, il canadese testa di serie numero 6 Milos Raonic. Come comunicato sull’account Twitter ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Roger Federer supera in due set Millman. Lo svizzero agli ottavi di finale contro Tsonga : Missione compiuta per Roger Federer che inizia con una vittoria la sua avventura sull’erba dell’ATP di Halle (Germania). Lo svizzero, all’esordio su questa superficie, ha ottenuto il successo contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) con il punteggio di 7-6 (1) 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match non semplice per lo svizzero, che affrontava un rivale che agli US Open 2018 gli aveva giocato un brutto ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini non si ferma più! Batte Nikoloz Basilashvili e nel secondo turno avrà Andreas Seppi : Nell’incontro di primo turno dell’ATP 500 sull’erba tedesca di Halle Matteo Berrettini, numero 22 del mondo e fresco vincitore a Stoccarda sempre sull’erba e sempre in Germania, ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 10 minuti il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6 del torneo. Nei primi due turni di servizio è Basilashvili a partire meglio, cedendo solamente un punto, ma Berrettini al quinto game strappa la battuta al ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : rinviato a domani il match tra Cecchinato e Raonic. La pioggia fa la voce grossa a Londra : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato e per Milos Raonic, impegnati quest’oggi nel match valido per il primo turno dell’ATP del Queen’s. Sull’erba di Londra (Gran Bretagna), infatti, la pioggia ha dominato la scena e non ha permesso ai due Tennisti di scendere in campo. La sfida, dunque, tra il n.40 del ranking e il n.18 del mondo è rinviata a domani, sperando che le condizioni meteorologiche siano migliori. Un ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Andreas Seppi avanza al secondo turno. Sconfitto il tedesco Moraing : Andreas Seppi si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Halle. L’altoatesino ha Sconfitto in due set il tedesco Mats Moraing, numero 223 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Seppi conferma il buon momento di forma e l’attitudine sull’erba, visto che era entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni. Nel primo set Seppi ha una palla break nel quarto gioco, ma non ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Andreas Seppi avanza al secondo turno. Sconfitto il tedesco Moraing : Andreas Seppi si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Halle. L’altoatesino ha Sconfitto in due set il tedesco Mats Moraing, numero 223 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Seppi conferma il buon momento di forma e l’attitudine sull’erba, visto che erano entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni. Nel primo set Seppi ha una palla break nel quarto gioco, ma ...

Matteo Berrettini - Atp e storia del baby fenomeno del Tennis italiano : C'è un nuovo nome nell’Italia del tennis ed è quello di Matteo Berrettini. In realtà c'è un gruppo di giocatori forti, accomunati dalla crescita mostrata negli ultimi mesi. Portabandiera è Fabio Fognini, vincitore a Montecarlo e attuale numero dieci al mondo, ma dietro di lui è l’intero movimento azzurro a compiere passi da gigante con sette giocatori tra i primi cento in classifica. Chi ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : Marin Cilic e Kevin Anderson avanti tutta sull’erba londinese : E’ andata in archivio la prima giornata del celebre torneo del Queen’s, sui campi di Londra. L’erba britannica ha visto protagonisti i grandi interpreti di questa superficie come il sudafricano Kevin Anderson, finalista l’anno passato a Wimbledon, e il croato Marin Cilic, anch’egli presente nell’atto conclusivo dei Championships nel 2017 e detentore del titolo del Queen’s Club della stagione trascorsa, ...

Tennis - ATP Halle 2019 - risultati di lunedì 17 giugno : bene Zverev e Khachanov - fuori Monfils : Sono cominciati gli incontri di primo turno del Noventi Open, torneo ATP 500 sull’erba della città tedesca di Halle, che è diventato ormai da diversi anni un classico appuntamento di preparazione a Wimbledon insieme al Queen’s per i Tennisti più forti sulla superficie sulla quale il Tennis moderno è nato. Si sono disputati sei match e sono scese in campo tre teste di serie. Il numero 5 del tabellone, il francese Gael Monfils, sconfitto col ...