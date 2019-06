Tabellone Mondiali calcio femminile 2019 | gli accoppiamenti dagli ottavi alla finale

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dal 22 al 25 giugno andranno in scena glidideidi. Le migliori 16 squadre si confronteranno per contendersi gli 8 posti disponibili per i quarti e tra queste ci sarà anche l’Italia che affronterà il 25 giugno a Montpellier la Cina, in un match sulla carta molto equilibrato, in cui saranno pochi dettagli ad essere decisivi.interessanti anche quelli tra Norvegia ed Australia, Francia e Brasile e Svezia e Canada. Partite di alto livello tecnico, tutte da seguire. La copertura televisiva dei match sarà curata da Sky Sport per tutti gli incontri mentre Rai Sport trasmetterà il match dell’Italia. Vi sarà anche la diretta streaming su Sky Go (per gli abbonati) e su Rai Play. OA Sport metterà a vostra disposizione le DIRETTE LIVE testuali:DI1) 22 giugno, ore 15.00 Germania vs Nigeria allo Stade des ...

