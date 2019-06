Sviluppo | difesa e ricerca | che cosa taglieremo per evitare la procedura d’infrazione

fanpage

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il governo italiano avrebbe a disposizione circa 3,2 miliardi di maggiori entrate e altri 2 miliardi provenienti da un taglio della spesa pubblica (che erano stati congelati lo scorso dicembre per contenere il deficit) per regolare i conti pubblici edunad'infrazione. In questo modo l'esecutivo potrebbe contare su un tesoretto da oltre 5 miliardi, che renderebbe più concrete le intenzioni dell'esecutivo di rispettare le direttive Ue.

