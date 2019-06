“Sul mondo che suona” | il nuovo singolo di Vittorio Valenti disponibile in tutti gli

allmusicnews

(Di giovedì 20 giugno 2019)che, ildiingli store digitali In radio e nei digital store “Sulche suona”, ildel cantautore siciliano. Il brano parla di un ragazzo fermo sul suo letto a riflettere, della quotidianità e degli aspetti che essa porta con se ponendoli sotto una luce positiva e negativa. Ilmette in risalto la grinta e la voglia di reagire alla vita anche quando questa ti stende, la voglia di lottare e di non fermarsi mai davanti a nulla. Scritto nell’ennesimo pomeriggio di riflessione, ilè tornato a suonare.nasce ad augusta in provincia di Siracusa, il 26 giugno del 1998, e da subito manifesta una forte passione per la musica e inizia il suo percorso musicale ascoltando i Beatles sin dai primi mesi di vita. All’età di circa 8 ...

