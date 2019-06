Strano | nessuno ha chiesto a Sarri di Orsato e dello scudetto perso in albergo

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) L’immagine di te con la giacca con annesso stemma della #Juventus ben cucito su di essa pensavo fosse già la cosa più brutta da poter vedere. Ed invece no, poi è iniziata la conferenza e quell’immagine è balzata di diritto al secondo posto. Come sempre la società bianconera riesce a far filare tutto liscio, sono dei maestri in questo. Arrivano le domande giuste, tu puoi dare risposte semplici e tutto appare magicamente come la cosa più lineare e trasparente del mondo. Persino quando #Allegri è stato cacciato via bruscamente sono riusciti a far sembrare tutto pacifico e concordato, sono bravi e gliene va dato atto. Se si analizzano le domande Unana attenta ed intelligente, però, ascolta e analizza bene le cose che vengono dette e lì casca l’asino (meglio dire la zebra), nemmeno la perfetta macchina comunicativa bianconera può nulla in quel caso. Credo che ...

