Strage di Viareggio | l’ex ad delle Ferrovie Mauro Moretti condannato a 7 anni 

Strage di Viareggio : confermate le condanne - 7 anni al ex ad di Fs Moretti : La Corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti ex ad di Fs e di Rfi, imputato al processo per la Strage di Viareggio del 29 giugno 2009, quando il treno merci Trecate-Gricignano costituito da 14 carri cisterna contenenti Gpl deragliò provocando 32 morti. Moretti è stato condannato non solo come ex amministratore deligato di Rfi, ma anche come ex ad di Fs. Condannati a 6 ...

Strage di Viareggio - gli ex vertici di Ferrovie condannati pure in Appello. Sette anni per l’ex ad Mauro Moretti : Sette anni di carcere per la Strage di Viareggio. Anche in secondo grado. È la condanna emessa dalla corte d’Appello di Firenze per Mauro Moretti, l”ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete ferroviaria italiano. Il manager, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio. L’11 febbraio era comparso in udienza per rinunciare alla prescrizione. Insieme a Moretti, i ...

Daniela Rombi - madre di Emanuela - morta nella Strage di Viareggio : "Quella notte è iniziata una tragedia che non finirà mai" : Dieci anni dopo, il diario di quel calvario è ancora sul comodino: “7 Agosto. Emanuela ha avuto un ictus. È finito tutto. È finita la vita. Il pensiero che non tornerà più a casa, che non potrò più abbracciarla, che non potrà più fare niente, ora che si era appena affacciata alla vita. Non lo sopporto, non mi fa respirare”. Il respiro, a Daniela Rombi, manca ancora oggi, ...