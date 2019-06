Strage di Viareggio | in appello 7 anni per l’ex ad di Ferrovie | Mauro Moretti

Strage di Viareggio - gli ex vertici di Ferrovie condannati pure in Appello. Sette anni per l’ex ad Mauro Moretti : Sette anni di carcere per la Strage di Viareggio. Anche in secondo grado. È la condanna emessa dalla corte d’Appello di Firenze per Mauro Moretti, l”ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete ferroviaria italiano. Il manager, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio. L’11 febbraio era comparso in udienza per rinunciare alla prescrizione. Insieme a Moretti, i ...

Mauro Moretti condannato in appello a 7 anni per la Strage di Viareggio : La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti ex ad di Fs e di Rete ferroviaria italiana al processo per la strage di Viareggio. La procura generale aveva chiesto 15 anni e 6 mesi: anche in primo grado Moretti venne condannato a 7 anni. Moretti, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio.L′11 febbraio Moretti comunicò in udienza di voler rinunciare alla ...

Strage Viareggio : in Appello condannato Mauro Moretti - ex amministratore di Ferrovie : Mauro Moretti, è stato condannato a 7 anni di carcere per la Strage di Viareggio. La Corte di Appello di Firenze ha così confermato la sentenza di primo grado che aveva visto l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferrovia Italiana condannato alla stessa pena. L'accusa aveva chiesto 15 anni e 6 mesi di carcere.Continua a leggere

Firenze - processo di Appello per la Strage di Viareggio : oggi la sentenza : Quella notte di dieci anni fa morirono 32 persone. Tra gli imputati anche l'ex ad di Rfi e Fs Mauro Moretti

Daniela Rombi - madre di Emanuela - morta nella Strage di Viareggio : "Quella notte è iniziata una tragedia che non finirà mai" : Dieci anni dopo, il diario di quel calvario è ancora sul comodino: “7 Agosto. Emanuela ha avuto un ictus. È finito tutto. È finita la vita. Il pensiero che non tornerà più a casa, che non potrò più abbracciarla, che non potrà più fare niente, ora che si era appena affacciata alla vita. Non lo sopporto, non mi fa respirare”. Il respiro, a Daniela Rombi, manca ancora oggi, ...

Strage di Viareggio - standing ovation e tutto esaurito : lo spettacolo teatrale sul disastro è un successo (e riunisce la città) : Una standing ovation alla fine di ogni replica, il tutto esaurito per tutte le sei date, richieste di altre rappresentazioni anche in altre città d’Italia. 32, a beautiful thing – lo spettacolo teatrale sulla Strage di Viareggio – ha fatto centro: un successo tributato da centinaia di persone che hanno assistito al lavoro scritto e diretto da Ilaria Lonigro e Davide ...

Furto choc al cimitero - rubati giocattoli sulle tombe dei bimbi morti nella Strage di Viareggio : "Alla miseria umana non c’è mai fine ma non dobbiamo né vogliamo rassegnarci a tutto questo", così ha commentato il Furto Marco Piagentini che ha perso due figlioletti e la moglie nella tragedia ferroviaria ed è presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio .

Strage del treno di Viareggio - rubati i giocattoli sulle tombe delle piccole vittime : A due settimane dal decimo anniversario della Strage, i ladri sono entrati nel sacrario nel cimitero della Misericordia...