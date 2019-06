«Storie Maledette» | Franca Leosini torna con due puntate speciali sul caso Vannini

vanityfair

(Di giovedì 20 giugno 2019), il ritorno: le frasi che non dimenticheremo, il ritorno: le frasi che non dimenticheremo, il ritorno: le frasi che non dimenticheremo, il ritorno: le frasi che non dimenticheremo, il ritorno: le frasi che non dimenticheremo, il ritorno: le frasi che non dimenticheremo, il ritorno: le frasi che non dimenticheremo, il ritorno: le frasi che non dimenticheremo, il ritorno: le frasi che non dimenticheremoIl ritorno diè nel segno di Marco, il ragazzo raggiunto da un colpo di pistola il 17 maggio del 2015 nella villa della fidanzata Martina Ciontoli. Le duedidedicate al, che si arricchisce di un nuovo tassello dopo l’accusa di falsa testimonianza e di favoreggiamento dell’ex ...

letshopeagain : In realtà non sono nemmeno pienamente soddisfatta perché ho preso un voto bassino per la mia media, PERÒ CHISSENEFR… - InPolemica : @TuppenceB2 Mah infatti. Menomale ho visto la pubblicità di Storie maledette - il_berbero : Maledetti di storie maledette ma perché non dire la data? Pensate che non soffro già abbastanza? #chilhavisto -