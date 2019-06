Stasera in TV | i Film di Oggi Giovedì 20 Giugno 2019

Autobahn Fuori Controllo film Stasera in tv 20 giugno : cast - trama - curiosità - streaming : Autobahn Fuori Controllo è il film stasera in tv giovedì 20 giugno 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Autobahn Fuori Controllo film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Collide USCITO IL: 16 febbraio 2017 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2016 REGIA: Eran Creevy cast: Nicholas ...

Tutti pazzi per l'oro : Il Film Stasera su Italia 1 : Matthew McConaughey e Kate Hudson sono i protagonisti della commedia avventurosa in onda alle 21.20, su Italia 1.

Qualcosa di Speciale : Il Film Stasera su Rai 2 : Jennifer Aniston e Aaron Eckhart sono i protagonisti di una commedia romantica su un esperto di auto-aiuto che non sa aiutare se stesso...

Stasera in TV : i Film di Oggi Mercoledì 19 Giugno 2019 : Film Stasera in TV: Qualcosa di speciale, Forrest Gump, Tutti pazzi per l'oro, Belli di papà, Last Night, Grand Budapest Hotel, Notte prima degli esami, Outcast - L'ultimo templare.

Qualcosa di speciale: trama, cast e curiosità sul film stasera in tv Rai 2 Qualcosa di speciale è una commedia romantica diretta da Brandon Camp nel 2009. I protagonisti, Jennifer Aniston e Aaron Eckhart, interpretano Eloise e Durke, una donna e un uomo dal passato difficile, destinati ad incontrarsi e innamorarsi. Il fato condurrà entrambi in un albergo di Seattle, nel quale, scopriranno insieme di essere pronti a lasciarsi il passato ...

Qualcosa di speciale è il film stasera in tv mercoledì 19 giugno 2019 in prima serata su Rai 2. La regia è di Brandon Camp. Il cast è composto da Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Sasha Alexander, Judy Greer, Dan Fogler, Gina Holden, Joe Anderson, John Carroll ...

Shark Killer è il film stasera in tv mercoledì 19 giugno 2019 in seconda serata su Italia 1. GENERE: azione, thriller, avventura ANNO: 2015 REGIA: Sheldon Wilson cast: Derek Theler, Erica Cerra, Arnold Vosloo DURATA: 88 minuti

Tutti pazzi per l'oro è il film stasera in tv mercoledì 19 giugno 2019 in prima serata su Italia 1. La regia è di Andy Tennant. Il cast è composto da Kate Hudson, Matthew McConaughey, Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ewen Bremner, Ray Winstone, Kevin Hart, ...

Forrest Gump è il film stasera in tv mercoledì 19 giugno 2019 in prima serata su Rete 4. TITOLO ORIGINALE: Forrest GumpGENERE: drammatico, sentimentaleANNO: 1994REGIA: Robert Zemeckiscast: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti ...

La Scuola più bella del mondo : il film con Christian De Sica e Rocco Papaleo Stasera su Canale 5 : Diretta da Luca Miniero, la commedia si avvale nel cast anche di Miriam Leone, Angela Finocchiaro e Lello Arena.

Love Is All You Need : il film di Susanne Bier Stasera su Rai 2 : In prima serata il film del 2012 con Pierce Brosnan ambientato in Italia e vincitore dell'European film Award come miglior commedia.

Man of Tai Chi : il film di e con Keanu Reeves Stasera in tv su 20 : Alle 21, l'opera prima da regista del popolare attore, un action girato a Hong Kong e pieno di combattimenti di kung fu.

Parigi a tutti i costi: trama, cast e curiosità del film su Rai 1 stasera Parigi a tutti i costi è un film del 2013 diretto da Reem Kherici. La commedia vede come protagonista l'affascinante stilista Maya, stilista di origine marocchina interpretata dalla regista stessa. Maya lavora a Parigi, presso un famoso atelier, da più di vent'anni e adora la sua vita occidentale. L'infanzia a Marrakech è ormai solo un lontano ricordo e la ...