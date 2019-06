Star che dicono no ai selfie | ecco perché Jim Carrey evita di fare foto con i fan

Star Wars Jedi Fallen Order non avrà smembramenti - ecco il perchè : Dopo il Gameplay visto all’E3 2019, alcuni sono rimasti delusi dall’assenza di smembramenti, dopotutto si sa che la spada laser è cosi tagliente da ferirsi anche solo guardandola. Come mai dunque non è possibile smembrare i nemici? Scopriamolo insieme. Disney dice NO agli smembramenti A quanto pare gli smembramenti saranno possibili solo con droidi, ragni e creature simili ma non per gli umanoidi, a causa della ...

Bari - peStarono due adolescenti di 15 e 16 anni : denunciata baby gang. C’è anche nipote di un boss : I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero, per lesioni personali aggravate in concorso, tutti i presunti componenti di una baby gang accusata di avere aggredito due loro coetanei all’imbocco del sottopasso Marconi, a Bari. L’episodio risale al 30 aprile scorso quando un 16enne e un 15enne furono picchiati brutalmente da un gruppo di sette ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 13 anni, di cui uno nipote del boss del ...

Come funziona Yocabé - la Startup che aiuta i brand a vendere online : Fino al 2016 Vito Perrone e Lorenzo Ciglioni lavoravano per Expedia, poi l'intuizione vincente: creare una startup per aiutare i brand di moda a vendere di più e meglio sui principali marketplace online. È così che nasce Yocabè, con l'obiettivo in pratica di diventare per la moda quello che Venere.com è stato per il turismo. Sarà poi l'ingresso in Pi Campus, la mini Silicon Valley romana, ad aiutare i tre a definire meglio il loro ...

La cellulite - le Star che non la temono : Le star e la cellulite Le star e la cellulite Le star e la cellulite Le star e la cellulite Le star e la cellulite Le star e la cellulite Le star e la cellulite Le star e la cellulite Le star e la cellulite C’è ancora tanta strada da fare, eppure qualcosa sembra che si stia risvegliando. Se fino a qualche anno fa, infatti, eravamo bersagliati solo ed esclusivamente da modelli di perfezione assoluta da imitare e raggiungere, adesso sono sempre di ...

Francesca De Andrè contro le critiche : “Fiera di come sono - ecco i requisiti per Stare nella mia vita” : Francesca De Andrè torna a parlare e butta giù tutte le critiche raccolte in questo periodo Francesca De Andrè, dal momento in cui è uscita dalla casa più spiata dagli italiani, è tornata massicciamente sui social, scrivendo decine e decine di post ogni giorno per far capire un po’ il suo attuale stato d’animo ai … Continue reading Francesca De Andrè contro le critiche: “Fiera di come sono, ecco i requisiti per stare nella mia ...

Totti dice addio alla Roma - le parole di Rosella Sensi : “anche se Francesco usa il suo umorismo - Starà soffrendo moltissimo” : Le parole di Rosella Sensi dopo l’annuncio dell’addio di Totti alla Roma: parla l’ex presidente giallorosso Francesco Totti ha ufficializzato oggi il suo addio alla Roma: l’ex dirigente giallorosso ha svelato in conferenza stampa di aver consegnato oggi le sue dimissioni, svelando diversi dettagli interessanti che hanno lasciato tutti i tifosi Romanisti senza parole. LaPresse In tantissimi, sono dispiaciuti ...

Taylor Swift : da Ryan Reynolds a Ellen Degeneres - ecco chi sono le Star che hanno preso parte al video di “You Need to Calm Down” : L'elenco è lungo! The post Taylor Swift: da Ryan Reynolds a Ellen Degeneres, ecco chi sono le star che hanno preso parte al video di “You Need to Calm Down” appeared first on News Mtv Italia.

Dalla tv alla realtà : come nella serie che interpreta si scopre gay nella vita. Ed è una Star amatissima : Javier Calvo è un giovane attore e regista LGBTQ. Ha interpretato il ruolo di Fer nella serie Fisica o Chimica, diventata iconica per un’intera generazione. Insieme al suo fidanzato ha diretto un musical, un film intitolato La Llamada e la serie Paquita Salas, in onda su Netflix. Hanno partecipato come insegnanti al talent Operacion Triunfo.MADRID - Javier Calvo arriva nel suo nuovo studio al centro di Madrid, si accende una ...

Perché acquiStare uno smartphone di fascia media è la scelta più sensata : fascia premium o fascia media? Se non siete dei gamer incalliti, la fascia media attuale offre il miglior rapporto qualità prezzo. L'articolo Perché acquistare uno smartphone di fascia media è la scelta più sensata proviene da TuttoAndroid.

Juventus-Sarri - Capello svela : “conteStarono anche me - gli ultras sono il male del calcio. Higuain? Vi dico che…” : L’ex allenatore friulano ha paragonato la sua accoglienza alla Juve con quella di Sarri, esprimendo il proprio punto di vista Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri in contemporanea a Londra e Torino. Il Chelsea e il club bianconero hanno pubblicato insieme una nota ufficiale, chiudendo di fatto la telenovela durata parecchie settimane. AFP/LaPresse Sul ritorno di Sarri ...

Da Rihanna a Tom Cruise - «mai stati maturi» : le Star che non sono mai arrivate al diploma : Da Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star ...

Chelsea - Marina Granovskaia commenta l’addio di Sarri : “dopo l’Europa League ha deciso. Voleva Stare vicino alla famiglia” : Maurizio Sarri lascia il Chelsea e diventa il nuovo allenatore della Juventus: Marina Granovskaia spiega i motivi alla base dell’addio del tecnico italiano Nelle ultime ore la Juventus e il Chelsea, con un comunicato quasi congiunto, hanno svelato il futuro di Maurizio Sarri: l’ex allenatore di Empoli e Napoli sarà bianconero. Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich al Chelsea, ha spiegato le ragioni ...

Il Chelsea saluta Sarri : «Voleva Stare vicino ai genitori anziani» : Anche il Chelsea sul sito della società ha annunciato in contemporanea con l’ufficialità della Juve l’addio a Maurizio Sarri Marina Granovskaia, ha parlato dei colloqui avuti con Sari e delle motivazioni che il tecnico ha addotto per lasciare Londra «Durante i colloqui che sono seguiti alla finale di Europa League, Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderava tornare nel suo paese nativo, spiegando che aveva ragioni importanti ...

I capricci da superStar di Amanda (che è pure scortata dalla polizia) : Nino Materi Passeggiata blindata per le vie di Modena. Il suo staff tiene alla larga i giornalisti. Lei: «Non rispondo a nessuna domanda» È già un must della commedia all'italiana il soggiorno modenese di Amanda Knox, la «ragazza di Seattle» («ragazza mica tanto visto che ormai veleggia verso i 33 anni) che dall'America è tornata nel nostro Paese per darci lezioni di «processo mediatico». Ad invitarla sono stati gli avvocati modenesi ...