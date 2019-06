Soul | annunciati i primi dettagli del prossimo film Pixar

wired

(Di giovedì 20 giugno 2019) Uscirà esattamente fra un anno il nuovo progetto cinematografico degli studi: la casa d’animazione infatti ha annunciato che, questo il titolo della sua prossima fatica, arriverà nelle sale americane il 19 giugno 2020. Le informazioni sulla pellicola sono piuttosto scarse: per ora è stato diffuso solo il logo ufficiale e sono state rese note informazioni minime. Una però è davvero importante: a dirigere ilsarà Pete Docter, uno dei decani dellafin da Toy Story e che è stato il regista di capolavori come Monsters & Co, Up e Inside Out. Anche sulla trama lo studio di proprietà della Disney si è tenuto piuttosto vago: “Vi siete mai chiesti da dove vengano le vostre passioni, i vostri sogni e i vostri interessi? Che cosa vi renda veramente voi stessi?“, si legge nel comunicato ufficiale. A quanto pare, infatti, si tratterà di “un viaggio ...

