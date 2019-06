“Sono follemente innamorato” Alberto Urso | la dichiarazione è dolcissima “È lei il mio

caffeinamagazine

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Tish o non Tish?”, questo è il dilemma per Aberto, il vincitore di ‘Amici 2019‘ che in questi giorni è in giro per l’Italia per far conoscere i suoi brani a coloro che lo hanno seguito con entusiasmo in tv. Nonostante continui a imbattersi in calorose manifestazioni d’affetto, non ha intenzione di montarsi la testa. Al contrario, è grato per le emozioni che i fan sono in grado di trasmettergli: “Montarmi la testa? No, non ne sarai capace. Mi emoziona sapere che un mio semplice abbraccio può donare gioia ad un essere umano. Non sa quanta felicità provo nel vedere gli occhi lucidi di chi mi segue con affetto, lo considero un miracolo”. E se sin da subito i giornali di gossip lo ri-vedevano insieme alla sua ex collega di Amici, beh ora le cose sono cambiate. La vittoria di ‘Amici 2019’ ha portato con sé tante opportunità cheha intenzione di cogliere. Al momento, dunque, ...

