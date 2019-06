Sommarøy | l' isola norvegese che ha deciso di eliminare il tempo

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) I 300 abitanti dell’di Sommarøy, in Norvegia, non vogliono più utilizzare gli orologi, perché li considerano inutili. Nel paese a Nord del Circolo Polare Artico, la maggior parte dei giorni trascorrono in totale oscurità o sempre illuminati. Il, per gli abitanti, scorre in maniera differente, per questo non vogliono che le loro vite seguano i dettami del, così com’è convenzionalmente concepito nel resto del mondo. Alla fine di maggio hanno convocato un’assemblea, che ha preso una decisione unica al mondo:gli orari. O meglio, la rigida misurazione del. Quasi tutti gli abitanti hanno firmato la petizione per rendere l’una “time-free zone”. “Nel cuore della notte, quelle che convenzionalmente vengono definite le due di notte, puoi vedere i bambini giocare a ...

