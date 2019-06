SocialMediaFinance | James Rodriguez | crack dentro e fuori dal campo

calcioefinanza

(Di giovedì 20 giugno 2019) Si rincorrono in queste ore le voci di mercato riguardo il concreto interessamento del Napoli per. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha confermato la trattativa ben impostata per il colombiano tornato al Real Madrid dopo il prestito al Bayern Monaco. Per l’uomo che fece innamorare di sè gli appassionati del pallone durante il … L'articolodal

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.