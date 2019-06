scuolainforma

(Di giovedì 20 giugno 2019) Elvira Serafini, segretario generale dello, è intervenuta a Coffee Break su La7, nella puntata incentrata su lavoro, tasse, investimenti e problemi della. Serafini ha illustrato come il sindacato si stia muovendo in favore di università,, Afam e ricerca, argomentando gli esiti dell’Intesa Governo-Sindacati del 24 aprile scorso.Il segretarioha spiegato che l’accordo raggiunto per stabilizzare icon trentasei mesi di servizio, è solo il primo passo di un’azione mirata a tutelare varie tipologie didella. Rinnovo stipendi e contratto Anche gli stipendi sono stati oggetto dei commenti della Serafini. Lointende impegnarsi per riaprire la stagione dei rinnovi contrattuali. Obiettivo primario è riallineare lodel personale dellaitaliano a quello dell’Eurozona. Tra le idee ...

scuolainforma : #Snals, #scuola: in progetto aumento #stipendio e stabilizzazione di altri #precari - MancinoAniello : RT @Snalsnet: Elvira #Serafini Segretario Generale SNALS, ora in diretta su @CoffeeBreakLa7 su @La7tv #SCUOLA #PRECARI #RICERCA #ISTRUZIONE… - Snalsnet : Elvira #Serafini - Segretario Generale #SNALS Confsal, ospite della trasmissione @CoffeeBreakLa7 La puntata è stata… -