Sky Cinema | i film a giugno 2019 | palinsesto prime visioni ed esclusive

Giovedi 20 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Halloween Jamie Lee Curtis nel sequel, prodotto da John Carpenter, del capolavoro horror del 1978. 40 anni dopo, Michael Myers vuole uccidere Laurie, unica sopravvissuta alla sua furia omicida.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Truth - Il prezzo della veritàCate Blanchett e Robert Redford nell'incalzante resoconto di un famoso scandalo mediatico. Settembre 2004: due reporter della CBS finiscono nei guai per uno scoop su George W. ...

Mercoledi 19 Giugno sui canali Sky Cinema HD : La truffa dei LoganJimmy Logan, ex quarterback con una gamba offesa, e Clyde Logan, veterano dell'Iraq senza un braccio, decidono di organizzare una rapina. Separato dalla consorte e licenziato dal boss l'uno, single con pub l'altro, i Logan vivono nell'America rurale, collezionano una sfortuna eterna e perpetuano una maledizione familiare....

Martedi 18 Giugno sui canali Sky Cinema HD : La mia vita è uno zoo Benjamin Mee e' un giornalista temerario che scrive di avventure e di esperienze estreme. Padre appassionato di una bambina e di un adolescente ha perso la moglie da pochi mesi e prova a conciliare lavoro e questioni domestiche. Il dolore dei suoi figli e l'incapacita' di vivere una...

Lunedi 17 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Gotti - Il primo padrino John Travolta nella biografia del mafioso John Gotti. Il crudele gangster italo-americano ripercorre la propria ascesa, da semplice affiliato a boss supremo del crimine organizzato. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema COLLECTION HD ore 21.45/canale 303) ChocolatFrancia, 1959. In una notte ventosa la misteriosa Vianne e sua figlioletta Anouk giungono nel paesino di Lansquenet-sous-Tannes. Vianne ...

Domenica 16 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Gli incredibili 2Mr Incredibile, Elastigirl e Siberius ci hanno provato a farsi riamare dalla gente, a dimostrare la propria utilita' alle istituzioni, ma non c'e' stato niente da fare: fuorilegge erano e fuorilegge rimangono. Non la pensa cosi', pero', il magnate Winston Deavor, da sempre grandissimo fan dei Super,...

Sabato 15 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Searching John Cho in un thiller sperimentale che si svolge sugli schermi dei computer. Un genitore disperato cerca indizi nella vita social della figlia, misteriosamente scomparsa (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Morto tra una settimana.. O ti ridiamo i soldiBlack comedy in stile british con...

Venerdi 14 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Compromessi Sposi Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia di Francesco Micciche'. Un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) The Wife - Vivere nell'ombraQuando le...

Giovedi 13 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Darkest Minds Un'improvvisa malattia stermina il 99% dei bambini nel mondo, lasciando i sopravvissuti in possesso di straordinari poteri. Il governo cerca di estirpare il virus, ma dopo i tentativi fallimentari, decide di costruire dei campi di lavoro dove rinchiudere i ragazzi facendoli cosi' crescere lontano dal resto...

Canali Premium Cinema e Serie visibili sul digitale terrestre con Sky : A partire dallo scorso 1° Giugno 2019, l'offerta dei Canali Serie Tv e Cinema di Mediaset Premium è entrata in una nuova configurazione abbandonando la propria piattaforma proprietaria sul digitale terrestre (denominata "Premium Mediaset"...) per diventare editore puro di Canali, distribuiti principalmente agli abbonati alle piattaforme Sky (satellite e digitale terrestre) ma anche via internet attraverso la nuova offerta della ...

O.G. Original Gangster su Sky Cinema il film HBO girato in un carcere con veri detenuti : O.G. Original Gangster su Sky Cinema il 12 giugnofilm HBO con Jeffrey Wright girato in un carcere insieme ai detenutiNuovo film HBO in esclusiva su Sky Cinema. Mercoledì 12 giugno alle 21:15 in prima tv assoluta e in esclusiva arriva O.G. Original Gangster su Sky Cinema Due, Sky On Demand in mobilità su Sky Go e in streaming su Now Tv. Diretto da Madeline Sackler O.G. racconta il viaggio di un uomo, un detenuto, verso la sua libertà. Jeffrey ...

Mercoledi 12 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Quo Vado? Checco e' stato allevato dal padre con il mito del posto fisso. A quasi 40 anni vive quella che ha sempre ritenuto essere la sua esistenza ideale: scapolo, servito e riverito dalla madre e dall'eterna fidanzata che non ha alcuna intenzione di sposare, accasato presso i genitori,...

Martedi 11 Giugno sui canali Sky Cinema HD : La maschera di ferro Re Luigi XIV e' inetto e crudele. Il suo gemello e' tenuto prigioniero ed e' costretto a portare una maschera di ferro. Ma i tre moschettieri piu' D'Artagnan rimettono le cose a posto. Ennesimo rifacimento dell'eterno romanzo di Dumas. Film d'attori (oltre che di plot naturalmente) che funziona esattamente come vuole funzionare. Un bell'intrattenimento d'avventura che va difeso, perche' questi film diventano sempre piu' ...

Lunedi 10 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Johnny English colpisce ancora Terzo capitolo della divertente saga con Rowan Atkinson, Emma Thompson e Olga Kurylenko. L'impacciato agente segreto e' ormai in pensione, ma il mondo ha ancora bisogno di lui (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Essere John MalkovichLieta sorpresa di un giovane autore gia' cult. Il soggetto di Charlie Kaufman e' curioso: per una serie di circostanze fantastiche, con pochi dollari si puo' entrare nella ...