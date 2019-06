Sir Cenerentola a Mumbai | trama | cast completo e anticipazioni del film

termometropolitico

(Di giovedì 20 giugno 2019) SirdelSirè unin uscita nei cinema italiani il 20 giugno 2019. La pellicola è diretta da Rohena Gera, regista e sceneggiatrice indiana, che nel 2013 ha scritto e diretto il suo primo documentario dal nome What’s Love got to do with it?, nel quale ci mostra come le classi indiane privilegiate si approcciano a tematiche riguardanti le relazioni, l’amore e le tradizioni. LEGGI ANCHE: Rapina a Stoccolma:, protagonisti edelal cinemadi SirIn Sir, la regista si rifà all’archetipo die ci racconta la storia di Ratna, giovane vedova e domestica per Ashwin, erede di una ricca famiglia, ambientando il tutto tra i grattacieli dell’India. I due sono personaggi totalmente diversi, la loro diversità va oltre il ...

FedericoRaponi4 : Selvaggia Velo del River to River – Florence Indian Film Festival presenta il film SIR – Cenerentola a Mumbai (IND/… - SerialGamerITA : Sir – Cenerentola a Mumbai: pubblicata una nuova clip per festeggiare l’uscita al cinema #academytwo -