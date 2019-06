Sicilia | giovani e lavoro | Cisl apre nove sportelli nei capoluoghi dell' isola 2

E’ un olivicoltore Siciliano il nuovo Presidente Nazionale dei Giovani di Confagricoltura : “Non posso pensare ad un lavoro diverso. Sono fiero di essere agricoltore: ho costruito, praticamente da zero, la mia azienda agricola: 40 ettari a vocazione olivicola in provincia di Messina, sulle colline di fronte all’arcipelago delle Isole Eolie, specializzata nella produzione di olio extravergine di oliva da cultivar autoctone della Sicilia tirrenica”. Lo ha detto Francesco Mastrandrea, 33 anni, eletto oggi Presidente dell’Anga, ...

Falcone : Agesci Sicilia - 'educazione legalità impegno primario con i giovani' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "I capi adulti e i ragazzi dell’Agesci Sicilia ricordano con commozione e gratitudine i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della Polizia di Stato Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, uccisi dalla mafia il 23 maggio del 1992 a Cap

Unesco Giovani cerca nuovi soci anche in Sicilia : Unesco Giovani cerca nuovi soci anche in Sicilia. Avviate selezioni in tutta Italia, le domande dovranno essere presentate entro il 19 maggio