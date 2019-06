Sia a Giampaolo che a Mazzarri piace Mario Rui L’ipotesi Milan è al momento favorita

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) Una certezza della prossima stagione è cheRui non vestirà più la maglia azzurra. E’ lo stesso portoghese ad aver chiesto di andar via. Il suo agenteGiuffredi, che segue anche Hysaj, ha fatto sapere alla società che il difensore non riesce più a sostenere l’ambiente Napoli: la troppa insofferenza da parte dei tifosi lo ha fatto immalinconire (e pure al compagno albanese). Sono diverse le squadre interessate al portoghese, per il quale il Napoli chiede tra i 15 e i 18 milioni. Il, prima di tutto. Il Corriere dello Sport ricorda chelo ha allenato per un anno all’Empoli e glirebbe ritrovarlo ancora. L’interesse dei rossoneri è forte, più delle altre squadre. Il club, però, deve prima vendere. In uscita ha Ricardo Rodriguez, Strinic e Laxalt. La priorità è monetizzare, poi si potrà pensare agli acquisti. Anche il Torino torna ad essere ...

