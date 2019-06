Sfera Ebbasta sfotte sui social chi boicotta X Factor

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il trapper, contestato dal pubblico di X, risponde agli hater che non lo vogliono seduto dietro il banco dei giudici del talent musicale e suiprende in giro chi lo attacca. Le registrazioni di Xsono appena cominciate, i giudici stanno dicendo i primi "sì" ma la polemica sugiudice non accenna a placarsi. Subito dopo l’ufficializzazione della squadra dei quattro giudici, composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e, i fan della trasmissione avevano riversato tutto il loro disappunto sui, con una pioggia di commenti negativi.La situazione sembra, però, divertire il trapper milanese che attraverso iprende in giro chi lo vuole fuori dal programma. Sul suo profilo Instagram, nelle scorse ore,ha pubblicato alcuni commenti sibillini che sembrano richiamare alle polemiche in corso: "Rapper, trapper, teen idol, moda del momento, fenomeno da baraccone, puoi chiamarmi come vuoi…i fatti non cambiano". Lui, che nelle foto ufficiali di Xsembra essere a proprio agio nei panni di critico, non si sente un bersaglio facile, anzi: "Amo leggere i messaggi dei fan, ma soprattutto amo leggere i messaggi di chi riserva la propria frustrazione e la propria insoddisfazione sugli altri. Mi piace pensare che esista qualcuno con una vita così vuota da aver tempo per giudicare la tua. Odi me o odi te stesso?".