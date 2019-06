Segretario Landini | da iscritte al sindacato vorremmo esprimere il nostro dissenso sulla

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Caro compagnoMaurizio,ho seguito, insieme ad altre amiche e compagne, il dibattito che ha coinvolto la CGIL rispetto alla decisione assunta, del neo-costituito dipartimento nuovi diritti, di ospitare, presso la sede nazionale delpiù rappresentativo, un dibattito dal titolo “Fecondazione medicalmente assistita e gestazione per altri: la possibilità di un figlio nel 2019”. Decisione che ha fatto immediatamente partire una lettera a Te indirizzata, promossa da Giovanna Martelli, in cui si chiede quale sia la posizione della CGIL rispetto a questa pratica vietata dall’art.12, comma 6 della legge 40/2004, ma anche dalla maggior parte dei Paesi europei, sottoscritta da esponenti, donne e uomini impegnati in vari ambiti della vita politica, sociale, culturale, economica, del terzo settore e dalla sottoscritta che Ti indirizza ...

