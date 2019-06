Seconda prova Maturità scientifico | cosa sono il condensatore e la regola della mano

Maturità 2019 - la Seconda prova : tutte le tracce - dal liceo classico a scientifico e artistico : Maturità 2019, le tracce della seconda prova: su Leggo.it ecco le tracce che gli oltre 520mila maturandi delle scuole superiori stanno affrontando. Per quanto riguarda...

Maturità Seconda prova scientifico : soluzioni e tracce dei problemi di mate-fisica (FOTO) : Quali sono i problemi e i quesiti delle tracce della seconda prova della Maturità 2019 al liceo scientifico? Dallo studio di una funzione al all'uso del condensatore al campo magnetico, ecco il contenuto dei plichi telematici inviati direttamente dal Miur con le tracce per gli studenti del liceo scientifico che dovranno vedersela con la prova mista di matematica e fisica.Continua a leggere

Maturità - Seconda prova liceo classico : Tacito e Plutarco - traccia e traduzione (FOTO) : È iniziata la seconda prova nelle scuole secondarie, con latino e greco al liceo classico e matematica e fisica al liceo scientifico. Le prime informazioni sono per gli studenti del classico, che affronteranno l'analisi e la comprensione di due brani dello storico romano Tacito e dello storico greco Plutarco: ecco la traduzione.Continua a leggere

Al via la Seconda prova di Maturità : è l'anno della prova mista : Francesca Bernasconi Quest'anno la seconda prova si sdoppia: gli studenti devono affrontare due materie. Greco e latino al Classico, matematica e fisica allo Scientifico Al via oggi la seconda prova scritta degli esami di Maturità. Dopo lo scritto di italiano, uguale per tutti gli studenti di tutte le scuole, oggi gli alunni dei vari indirizzi di studio dovranno affrontare una tipologia di prova diversa. Le più temute sono quelle del ...

