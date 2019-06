Seconda prova della Maturità | il latin-greco e il debutto della fisica allo scritto Ieri

Maturità 2019 - debutta la Seconda prova mista : Greco e Latino al Classico - Matematica e Fisica allo Scientifico : Superato il tema di italiano (leggi tute le tracce) oggi è il giorno della seconda prova scritta all’esame di Maturità , lo scritto più temuto dagli studenti. Quest’anno infatti debutta la nuova versione mista messa a punto dal Ministero, che prevede l’inserimento non di una bensì di delle due principali materie d’indirizzo. Quindi gli studenti del Classico dovranno affrontare sia Latino che Greco , in una prova composta da una ...

