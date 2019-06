Se Facebook si mette a battere moneta

E se le app di Facebook e Google sparissero? Huawei promette rimborsi integrali per tutti : Huawei promette un rimborso integrale dello smartphone nel caso le app di Google e Facebook non dovessero più funzionare in seguito al ban USA. L'articolo E se le app di Facebook e Google sparissero? Huawei promette rimborsi integrali per tutti proviene da TuttoAndroid.

Nuove grane per Facebook - che ammette di aver raccolto i dati di quasi 200.000 utenti : Sarebbero quasi 200.000 i dispositivi di cui Facebook avrebbe raccolto il traffico con suo Project Atlas. Intanto si aggrava la posizione di Zuckerberg. L'articolo Nuove grane per Facebook , che ammette di aver raccolto i dati di quasi 200.000 utenti proviene da TuttoAndroid.

Scrisse “forza Vesuvio - forza Etna” su Facebook : Cassazione ammette ricorso contro l’assoluzione : La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dall’avvocato napoletano Sergio Pisani in merito alle frasi pronunciate dall’ex consigliera provinciale di Monza, la leghista Donatella Galli, che Scrisse , in un post pubblicato su Fb, “ forza Etna” e “ forza Vesuvio ”, allegando contestualmente una immagine della cartina dell’Italia dove mancava tutto il sud. Inizialmente il ricorso era stato assegnato ...

App per smettere di fumare o per il diabete scambiano dati con Google e Facebook : Big data (Getty Images) Alcune app utilizzate per smettere di fumare o per monitorare la propria salute mentale condividono i dati degli utenti con Facebook e Google, indipendentemente dal fatto che gli utenti abbiano effettuato o meno il login tramite i social network. Sebbene le applicazioni che trattano dati medici dovrebbero proteggere la privacy di loro utenti, secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università del New South ...