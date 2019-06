Schick-Milan | Giampaolo avrebbe dato l' ok

Giampaolo punta su Schick e Piatek per un Milan da Champions : Il nuovo allenatore del Milan è Marco Giampaolo . Dopo aver firmato un contratto di due stagioni, con opzione per la terza, il mister si dedica subito a realizzare la nuova squadra. L'obiettivo è uno solo: riportare il club rossonero alla gloria del passato. Giampaolo ha subito proposto ai vertici la sua idea vincente: affiancare Schick a Piatek . D'altronde è stato proprio il tecnico rossonero a lanciare il ceco alla Sampdoria. Tuttavia, con una ...

Calciomercato Milan - la prima idea di Giampaolo è Schick : possibile scambio con Cutrone : Calciomercato Milan – Arrivata l’ufficialità di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico di Bellinzona ha già fatto il nome di un suo pupillo per il mercato: Patrick Schick. Il ceco è in cima alla lista dei desideri del neo-allenatore rossonero, che lo ha “cresciuto” alla Sampdoria e lo vorrebbe rilanciare al Milan, dopo gli anni non positivi alla Roma. I giallorossi sparano alto: 30-35 milioni ...