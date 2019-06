Scherma | Europei 2019 | nella sciabola femminile oro alla Russia | battuta l’Ungheria

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ladifende il titologara a squadre dellaaglidi. Sulle pedane di Düsseldorf (Germania) il quartetto formato da Olga Nikitina, Sofya Velikaya, Yana Egorian e Sofia Pozdniakova conquista la medaglia d’oro grazievittoria 45-34 in finale controdi Luca Laszlo, Liza Pusztai, Renata Katona e Anna Marton. Un assalto condotto sempre dalle russe, che sono partite subito forte, con un 15-9 dopo il primo giro e hanno poi aumentato progressivamente il gap, dimostrando una netta superiorità in pedana rispetto alle avversarie, come testimoniano gli otto parziali vinti su nove. In semifinale laaveva battuto 45-39 l’Italia, che si è dovuta accontentare poi del quarto posto, venendo sconfitta 45-42 dFranciafinale per il bronzo. alessandro.farina@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra ...

repubblica : Scherma, Europei: quattro medaglie per l'Italia, Di Francisca oro nel fioretto - Federscherma : #Düsseldorf Europei Fioretto Maschile a Squadre - *** È BRONZO PER GLI AZZURRI *** Battuta la Russia in finale per… - giomalago : Che orgoglio l'#ItaliaTeam della @Federscherma! Agli #Europei di Dusseldorf oro nel fioretto per un'immensa Elisa… -