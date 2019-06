Scherma | Europei 2019 | l’Italia si arrende alla Russia Sciabolatrici costrette alla

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : tra poco la semifinale dei fiorettisti. Sciabolatrici in finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18: Finisce 45-39 per la Russia. L’Italia dovrà disputare la finale per il bronzo. 13.15: Purtroppo Velikaya allunga nuovamente. 42-39 per la Russia. 13.14: Gregorio arriva sul -1. 13.13: Brava Rossella. 40-38. 13.12: La Russia conserva il vantaggio. 40-35. Ora Gregorio ha bisogno di un’impresa contro Velikaya. 13.30: 35-30 per la Russia. 13.01: Russia avanti 30-24. Serve una ...

Scherma - Europei 2019 : l’Italia domina l’Ucraina. Fiorettisti azzurri in semifinale : semifinale centrata per l’Italia nella prova a squadre di fioretto maschile agli Europei di Dusseldorf. Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà hanno sconfitto nei quarti di finale l’Ucraina con il punteggio di 45-28. Una sfida completamente dominata dagli azzurri. Fin dai primi tre assalti l’Italia ha allungato sul 15-6. Un vantaggio che il quartetto ha comodamente gestito ed aumentato fino ...

Appuntamento alle 12.40 con la semifinale della sciabola femminile tra Italia e Russia. 12.25: Ancora in corso la sfida tra Germania e Polonia. Chi vince affronterà l'Italia. 12.23: Italia IN semifinale! 45-28 per gli azzurri, che dominano contro l'Ucraina. 12.18: 40-27 per gli azzurri. 12.13: Si allunga il vantaggio azzurro. 35-21 per l'Italia. 12.08: 30-18 per ...

Scherma - Europei 2019 : sciabolatrici in semifinale. L’Italia supera l’Azerbaijan nei quarti di finale : L’Italia è in semifinale nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei in corso di svolgimento a Dusseldorf. Il quartetto azzurro composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia ha sconfitto l’Azerbaijan nei quarti di finale con il punteggio di 45-42. Una sfida veramente complicata con le azere che sono partite benissimo e con l’Italia che si è portata avanti solo nel terzo assalto con ...

11.38: Tra poco in pedana i fiorettisti per il loro quarto di finale contro l'Ucraina. 11.37: ITALIA IN semifinale! Rossella Gregorio chiude 45-42. Adesso la sfida con la Russia. 11.36: 43-42 per l'Italia. Assalto davvero complicato. 11.31: Vecchi allunga contro Bolshakova. 40-35 per l'Italia. Ora Gregorio ha bisogno di cinque stoccate contro Bashta per conquistare la ...

DIRETTA EUROPEI Scherma 2019/ Streaming video e tv : si va in pedana! : DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2019 Streaming video e tv: oggi 20 giugno a Dusseldorf via alle gare a squadre con il fioretto maschile e la sciabola femminile.

10.38 Polonia e Russia sembrano ormai essere in totale controllo dei propri assalti: 30-21 contro Israele e 29-19 contro la Slovacchia. Tra poco la Gran Bretagna chiuderà contro l'Irlanda (38-18). 10.33 I quarti di finale della sciabola femminile incominceranno invece alle ore 11.00. L'Italia incrocerà l'Azerbaijan, le azzurre hanno tutte le carte in regola per accedere alle ...

Scherma - Europei 2019 : Italia ai quarti nella sciabola femminile - le azzurre superano la Bulgaria : L’Italia approda ai quarti di finale nella gara a squadre della sciabola femminile agli Europei 2019 di Scherma. A Düsseldorf (Germania) il quartetto azzurro formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia inizia con il piede giusto il proprio cammino nel torneo, battendo la Bulgaria con il punteggio di 45-34. Un assalto condotto sempre dalle azzurre, che hanno dominato nella prima parte, chiudendo il primo giro ...

09.30 Ucraina avanti 30-25 nel fioretto maschile. La Francia ha sconfitto l'Olanda e ora aspetta la vincente di Irlanda-Gran Bretagna. 09.28 Nel fioretto maschile l'Ucraina conduce per 24-21 sul Belgio. La vincente affronterà l'Italia ai quarti di finale, gli azzurri hanno beneficiato di un bye al primo turno. 09.27 La Germania ha battuto la Turchia per 45-38 nella sciabola ...

Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di Scherma. Oggi nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Dusseldorf cominciano le prove a squadre. Si parte con quella del fioretto maschile e della sciabola femminile. Obiettivo medaglia d'oro per ...

Scherma - Europei 2019 : i tabelloni di oggi e gli avversari degli azzurri. Fiorettisti e sciabolatrici per una medaglia : Agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf cominciano le prove a squadre. Si parte con quella del fioretto maschile e della sciabola femminile. Nel fioretto il quartetto formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avolo e Andrea Cassarà è la squadra da battere e che punta a conquistare la medaglia d’oro. Gli azzurri sono teste di serie numero uno e hanno usufruito di un bye al primo turno e cominceranno il loro ...

Scherma - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv (giovedì 20 giugno). Tutti gli azzurri in gara : Quarta giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Cominciano le prove a squadre e tornano in pedana fiorettisti e sciabolatrici. Grande attesa per l’Italia che punta moltissimo su entrambi i quartetti. Nel fioretto gli azzurri sono reduci dalla doppietta Foconi-Garozzo e sono la squadra da battere, ma anche nella sciabola le azzurre hanno tutte le possibilità di salire sul gradino più alto del podio. GLI ...

Scherma Europei 2019 : giornata senza medaglie azzurre - resta un po’ di delusione. Forse la mente è inconsciamente rivolta alla qualificazione olimpica a squadre : E al terzo giorno l‘Italia… si riposò. Metaforicamente ovviamente, perché l’intenzione degli azzurri era ben diversa. Si chiude la prima metà del Campionato Europeo senza gli ultimi squilli individuali, visto che né sciabolatori né spadiste, tutti più o meno bravi in stagione, sono riusciti oggi a portare a casa allori o podi. Poco male, nell’unico giorno di gare singole senza il fioretto impegnato: verrebbe da dire che ...