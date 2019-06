Scherma | Europei 2019 | i tabelloni di oggi e gli avversari degli azzurri Fiorettisti e

Scherma - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv (giovedì 20 giugno). Tutti gli azzurri in gara : Quarta giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Cominciano le prove a squadre e tornano in pedana fiorettisti e sciabolatrici. Grande attesa per l’Italia che punta moltissimo su entrambi i quartetti. Nel fioretto gli azzurri sono reduci dalla doppietta Foconi-Garozzo e sono la squadra da battere, ma anche nella sciabola le azzurre hanno tutte le possibilità di salire sul gradino più alto del podio. GLI ...

Scherma Europei 2019 : giornata senza medaglie azzurre - resta un po’ di delusione. Mente rivolta alla qualificazione olimpica a squadre? : E al terzo giorno l‘Italia… si riposò. MetaforicaMente ovviaMente, perché l’intenzione degli azzurri era ben diversa. Si chiude la prima metà del Campionato Europeo senza gli ultimi squilli individuali, visto che né sciabolatori né spadiste, tutti più o meno bravi in stagione, sono riusciti oggi a portare a casa allori o podi. Poco male, nell’unico giorno di gare singole senza il fioretto impegnato: verrebbe da dire che ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. L’Italia resta al comando dopo la terza giornata : Nella terza giornata di gara degli Europei 2019 di Scherma L’Italia non ha ottenuto medaglie, ma resta comunque in testa al medagliere, con due ori, due argenti e due bronzi. Oggi a Düsseldorf (Germania) sono arrivate invece le doppiette di Francia e Russia, che si portano al secondo posto. Di seguito il medagliere aggiornato degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...

Scherma - Europei 2019 : il russo Reshetnikov vince l’oro nella sciabola - battuto in finale il connazionale Ibragimov : Veniamin Reshetnikov conquista il titolo nella sciabola maschile agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Il 32enne di Novosibirsk ha superato in finale il connazionale Kamil Ibragimov con il punteggio di 15-7, ottenendo così il secondo oro continentale a livello individuale, dieci anni dopo quello di Plovdiv 2009. Un assalto dominato da Reshetnikov, che inizia in maniera dirompente e mette a segno cinque ...

Scherma - Europei 2019 : doppietta francese nella spada femminile. Alberta Santuccio si ferma ai quarti : Trionfo della Francia nella prova individuale di spada femminile agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. doppietta transalpina con la vittoria di Coraline Vitalis sulla connazionale Marie-Florence Candassamy con il punteggio di 15-11. Medaglia di bronzo per la tedesca Alexandra Ndolo (12-15 contro Vitalis) e per la polacca Ewa Trzebinska (11-12 contro Candassamy) Italia senza medaglie in questa giornata. La migliore delle ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Santuccio e Berrè si fermano ai quarti : Italia a secco nella terza giornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40: Tra pocoi la prima semifinale della sciabola uomini: Hartung (Ger)-Reshetnikov (Rus) 18.39: Sarà derby francese in finale con Vitalis che batte 15-12 la tedesca Ndolo e affronterà Candassamy nella gara che vale l’oro 18.37: Semifinale spada donne: Ndolo (Ger)-Vitalis (Fra) 10-14 18.35: Semifinale spada donne: Ndolo (Ger)-Vitalis (Fra) 7-9 18.34: Semifinale spada donne: Ndolo ...

Diretta Europei Scherma 2019/ Streaming video Rai : azzurri tutti eliminati! : Diretta Europei scherma 2019 Streaming video e tv: cronaca live delle gare di Dusseldorf, Aldo Montano e Rossella Fiamingo impegnati mercoledì 19 giugno.

Scherma - Europei 2019 : Enrico Berrè vola ai quarti di finale. Vicina la zona medaglia : L’Italia si aggrappa ad Enrico Berrè per evitare di restare senza medaglie in questa terza giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Lo sciabolatore romano si è qualificato per i quarti di finale ed ora è ad una sola vittoria dalla zona podio. Decisiva la vittoria per 15-12 contro il rumeno Florin Zalomir al termine di un assalto che ha visto l’azzurro essere sempre avanti, nonostante una parziale ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Berrè ai quarti nella sciabola - fuori Samele - Montano e Curatoli. Spadiste giù dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32: Gli altri ottavi. Il fancese Apithy ha battuto il russo Danilenko 15-14, il russo Ibragimov ha superato 15-7 l’ucraino Statsenko 16.29: Enrico Berrè è ai quarti di finale con il brivido! Avanti 14-6 l’azzurro ha subito 6 stoccate consecutive prima di mettere a segno il punto del 15-12 che chiude il match e permette all’azzurro di raggiungere i quarti dove affronterà il ...

Scherma - Europei 2019 : Enrico Berrè unico azzurro agli ottavi. Ultima stoccata fatale a Samele e Curatoli : E’ una giornata finora molto deludente per l’Italia agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Dopo l’eliminazione di tutte le spadiste, anche nella sciabola maschile il copione è stato molto simile. Solo Enrico Berrè ha raggiunto gli ottavi di finale, mentre sono stati eliminati Luca Curatoli, Luigi Samele ed Aldo Montano. Resta, dunque, solo il romano in corsa per una medaglia. Berrè ha sconfitto per 15-12 ...

Scherma - Europei 2019 : Alberta Santuccio si ferma ai quarti. La francese Candassamy nega la medaglia all’azzurra : Alberta Santuccio si deve accontentare di un piazzamento a ridosso del podio nella spada agli Europei 2019 di Scherma. A Düsseldorf (Germania) la 24enne azzurra, dopo aver battuto agli ottavi la campionessa del mondo in carica Mara Navarria, ha accarezzato il sogno di conquistare la prima medaglia senior della carriera, ma è stata sconfitta ai quarti di finale dalla francese Marie-Florence Candassamy con il punteggio di 15-9 al termine di un ...

Scherma - Europei 2019 : tutti gli sciabolatori azzurri accedono ai sedicesimi : tutti gli sciabolatori azzurri accedono ai sedicesimi agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Enrico Berrè, Luca Curatoli e Gigi Samele hanno ottenuto il pass diretto al termine della fase a gironi, potendo così risparmiare energie preziose. Berrè, imbattuto nei primi assalti, affronterà il georgiano Beka Bazadze. Curatoli troverà invece il romeno Florin Zalomir, mentre Samele se la vedrà con il francese ...