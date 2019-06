Scherma | Europei 2019 | amaro quarto posto per le sciabolatrici | sconfitte ancora dalla

Europei di Scherma – Settima medaglia per l’Italia - per gli azzurri arriva il bronzo nel fioretto a squadre : Gli uomini del fioretto hanno conquistato il bronzo nel fioretto a squadre, battendo la Russia nella finalina L’Italia conquista la Settima medaglia agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf, gli azzurri vincono il bronzo nel fioretto maschile a squadre, battendo nella finale per il terzo e quarto posto la Russia con il punteggio di 45-36. Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà si mettono ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : i fiorettisti battono la Russia e sono di BRONZO! Le sciabolatrici sotto 15-20 con la Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42: Italia-Francia 23-25 17.41: Ora Gregorio contro Queroli 17.41: si chiude il quinto assalto: Italia-Francia 22-25 17.40: Parata e risposta Criscio. Italia-Francia 22-24 17.40: Italia-Francia 21-24 Doppia stoccata di Criscio 17.40: Italia-Francia 19-24 17.39: Italia-Francia 18-24 17.39: Italia-Francia 17-23 17.38: Italia-Francia 17-22 17.38: Italia-Francia 17-21 17.37: Ora Criscio contro ...

Scherma - Europei 2019 : Italia di bronzo nel fioretto maschile! Gli azzurri battono la Russia : L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre del fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Il quartetto campione del mondo in carica, formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà, si conferma così nuovamente sul podio, pur non riuscendo a centrare il bersaglio grosso. Gli azzurri hanno battuto nella finale 3°-4° posto la Russia con il punteggio ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : fiorettisti avanti 38-32 con la Russia nella finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08: Italia-Russia 40-32 17.07: Italia-Russia 39-32 17.06: A chiudere la sfida sarà Garozzo contro Cheremisinov 17.06: La rimessa di Focopni proprio in chiusura di assalto. Italia-Russia 38-32 17.04: Italia-Russia 37-32 17.02: Italia-Russia 37-31 17.02: Italia-Russia 36-31 17.00: Si allunga e tocca Foconi. Italia-Russia 36-30 16.58: Cipressa getta nella mischia Foconi, lasciato in panchina. ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : fiorettisti avanti 20-8 con la Russia nella finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28: Italia-Russia 21-8 16.28: Garozzo contro Arslanov in pedana 16.27: Grande difesa di Avola che colpisce. Italia-Russia 20-8 16.26: Italia-Russia 19-8 16.25: Avola spinge Safin a fondo pedana e colpisce. Italia-Russia 18-8 16.25: Italia-Russia 17-8 16.24: Italia-Russia 16-8 16.23: Italia-Russia 16-7 16.23: Italia-Russia 15-7 16.22: Ora Avola contro Safin 16.22: Non sbaglia un colpo ...

Scherma - Europei 2019 : fiorettisti sorpresi dalla Germania. Italia costretta a lottare per il bronzo : Clamorosa ed inaspettata sconfitta per l’Italia nella semifinale della prova a squadre di fioretto maschile agli Europei. I fiorettisti azzurri sono stati battuti dai padroni di casa della Germania con il punteggio di ed ora dovranno affrontare la finalina per il bronzo contro la Russia. Quella che solo un anno fa era stata la sfida per l’oro continentale, oggi vale un posto sul gradino più basso del podio. Il quartetto formato da ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : fiorettisti e sciabolatrici in finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Appuntamento alle 16.00 per la finale per il bronzo tra Italia e Russia. 14.45 Finisce qui. L’Italia viene sconfitta 45-40 dalla Germania e si deve quindi accontentare di lottare per il bronzo anche nel fioretto maschile. Un assalto ricco di emozioni, che alla fine vede trionfare i padroni di casa, che si giocheranno il titolo contro la Francia. Il quartetto azzurro sfiderà invece la ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : in pedana i fiorettisti. Sciabolatrici in finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 Ora Avola contro Joppich. 13.57 Parziale negativo per l’oro individuale e la Germania va a +5, 18-13. 13.49 Ora Foconi contro Kleibrink. 13.48 Non cambia il distacco, Germania vanti 14-10 dopo il primo giro. 13.39 Ora Avola contro Sanita. 13.38 Allunga Kleibrink contro Garozzo, 10-6 per la Germania. 13.32 Il primo parziale vede i tedeschi avanti 5-4. 13.25 Inizia l’assalto ...

Scherma - Europei 2019 : l’Italia si arrende alla Russia. Sciabolatrici costrette alla finalina per il bronzo : Si ferma in semifinale il cammino dell’Italia nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei di Scherma. Le Sciabolatrici azzurre si sono arrese alla Russia per 45-39 ed ora dovranno vincere la finalina per il bronzo per non chiudere questa rassegna continentale senza medaglie. La Russia parte fortissimo e si porta sul 10-2 dopo i primi due assalti. Criscio accorcia di qualche stoccata contro Egorian, ma è soprattutto Vecchi a ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : tra poco la semifinale dei fiorettisti. Sciabolatrici in finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18: Finisce 45-39 per la Russia. L’Italia dovrà disputare la finale per il bronzo. 13.15: Purtroppo Velikaya allunga nuovamente. 42-39 per la Russia. 13.14: Gregorio arriva sul -1. 13.13: Brava Rossella. 40-38. 13.12: La Russia conserva il vantaggio. 40-35. Ora Gregorio ha bisogno di un’impresa contro Velikaya. 13.30: 35-30 per la Russia. 13.01: Russia avanti 30-24. Serve una ...

Scherma - Europei 2019 : l’Italia domina l’Ucraina. Fiorettisti azzurri in semifinale : semifinale centrata per l’Italia nella prova a squadre di fioretto maschile agli Europei di Dusseldorf. Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà hanno sconfitto nei quarti di finale l’Ucraina con il punteggio di 45-28. Una sfida completamente dominata dagli azzurri. Fin dai primi tre assalti l’Italia ha allungato sul 15-6. Un vantaggio che il quartetto ha comodamente gestito ed aumentato fino ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Italia in semifinale con sciabolatrici e fiorettisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento alle 12.40 con la semifinale della sciabola femminile tra Italia e Russia. 12.25: Ancora in corso la sfida tra Germania e Polonia. Chi vince affronterà l’Italia. 12.23: Italia IN semifinale! 45-28 per gli azzurri, che dominano contro l’Ucraina. 12.18: 40-27 per gli azzurri. 12.13: Si allunga il vantaggio azzurro. 35-21 per l’Italia. 12.08: 30-18 per ...

Scherma - Europei 2019 : sciabolatrici in semifinale. L’Italia supera l’Azerbaijan nei quarti di finale : L’Italia è in semifinale nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei in corso di svolgimento a Dusseldorf. Il quartetto azzurro composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia ha sconfitto l’Azerbaijan nei quarti di finale con il punteggio di 45-42. Una sfida veramente complicata con le azere che sono partite benissimo e con l’Italia che si è portata avanti solo nel terzo assalto con ...