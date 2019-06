Sarri | «Napoli-Juve? Fischi o applausi dei napoletani so che è una manifestazione d’amore»

Sarri : «La Juve era il mio nemico solo sul campo quando ero l’allenatore del Napoli» : Sarri in conferenza è preparato, affronta con eccellente dialettica tutte le domande che gli vengano fatte sui suoi presunti atteggiamenti anti Juve quando era a Napoli A Napoli è stato spesso un protagonista anche critico di un certo modo di vivere indicando la Juve come potere costituito e adesso ci si trova dentro. Ha querelato poi il giornalista che lo voleva alla Juve? «È un discorso diverso, non dissi al giornalista che lo querelavo per ...

Sarri : “Mentre avevo dei dubbi sul percorso al Napoli - la società ha annunciato Ancelotti” : Maurizio Sarri nella conferenza che lo annuncia come nuovo allenatore della Juventus non perde l’occasione per precisare come sia avvenuto l’addio con il Napoli Si può definire la scelta più rivoluzionaria della sua carriera? «Non lo so non lo penso, bisogna avere le idee chiare sul percorso, tre anni fa arrivo a Napoli e do tutto il me stesso perché da bambino ero tifoso del Napoli e perché ho la sensazione che possiamo diventare ...

Juventus - prime parole di Maurizio Sarri : "Convincerò gli scettici col bel gioco. Napoli? Ho rispettato tutti" : Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Juventus si presenta all'Allianz Stadium: "La società più importante d'Italia mi ha chiamato. Sono contento di essere qui. Se è la mia scelta più rivoluzionaria? Non lo so, bisogna avere le idee chiare sul percorso. È il coronamento di una carriera lunghissima". P

Calcio - Maurizio Sarri si presenta in bianconero : “La Juventus coronamento di una carriera - al Napoli ho dato il 110%” : “Sono contento di essere qui oggi“, si apre con poche semplici parole la conferenza stampa di prestazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico si è presentato in giacca e cravatta, un abbigliamento insolito per le sue abitudini, dimostrando di voler abbracciare in tutto e per tutto lo stile della società bianconera. La maggior parte delle domande si è concentrata come prevedibile sul rapporto con il ...

Sarri : "Juventus? E' la più grande Napoli? Ho rispettato tutti..." : Sarri si presenta alla Juventus: "E' il coronamento di una carriera lunghissima, penso di aver rispettato tutti" | La conferenza stampa LIVE Segui su affaritaliani.it

Il Mattino sul mercato Juve : Sarri non vuole calciatori del Napoli : Sarri è a Torino, da ieri il nuovo allenatore della Juventus è con Nedved e Paratici per conoscere i luoghi bianconeri. Oggi alle 11 ci sarà la presentazione ufficiale in cui Andrea agnelli spiegherà le motivazioni della sua scelta. Ma per adesso Sarri ha già compiuto i primi passi, ha firmato il contratto più lungo della sua carriera, 3 anni secchi, e con grande sorpresa ha preteso che anche il suo staff firmasse un contratto simile. A Napoli e ...

Napoli - il piano del patron azzurro : ufficializzare domani James per rispondere a Sarri : Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis vorrebbe annunciare il colpo di mercato del colombiano James Rodriguez nella giornata di domani. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale Repubblica, il patron azzurro sta stringendo i tempi con il Real Madrid di Florentino Perez per il colombiano, con lo scopo di ufficializzarlo mentre si terrà la conferenza di ...

Cannavaro sta con Sarri : “Assurda la contestazione di Napoli. Volevo essere come Totti - ma Ferlaino mi aveva già venduto…” : Cannavaro sta con Sarri: “Assurda la contestazione di Napoli. Volevo essere come Totti, ma Ferlaino mi aveva già venduto…” Cannavaro sta con Sarri: “Assurda la contestazione di Napoli. Volevo essere come Totti, ma Ferlaino mi aveva già venduto…”. L’attuale tecnico dello Shandong, ex difensore azzurro, parla ai microfoni del Mattino. Di seguito alcuni passaggi. Cannavaro, è una storia che finisce in ...

Juve - Sarri potrebbe pensare a due formazioni : il 4-3-1-2 o uno schema in 'stile Napoli' : La Juventus ha finalmente comunicato chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. La scelta è ricaduta su Maurizio Sarri, una vera e propria inversione di tendenza. Si passerà infatti da un calcio fortemente conservativo, basato sulla difesa e sull'adattarsi all'avversario, ad un gioco fortemente propositivo e verticale, fatto di infiniti passaggi, ciò che gli inglesi hanno definito "Sarriball" durante l'esperienza al Chelsea del tecnico ...

Strategia Napoli – Sarri alla Juve può spingere il mercato azzurro : Strategia Napoli – Tramite la firma di Marco Azzi, La Repubblica scrive in merito alla Strategia del Napoli per rinforzarsi contro la Juventus. Strategia Napoli – Stando a quanto riportato dal quotidiano, l’approdo di Sarri in casa bianconera può essere un forte stimolo per la campagna acquisti del Napoli. Di Lorenzo non basta “Qualcosa si muove e i tifosi sperano che il clamoroso passaggio di Sarri alla Juventus si ...

Raffaele Auriemma : “Dopo il tradimento - Sarri potrebbe fare altri sgambetti al Napoli” : Raffaele Auriemma, ha commentato attraverso SportMediaset l’approdo di Sarri sulla panchina della Juventus parlando di possibili scenari futuri: “Sarri potrebbe fare altri sgarbi al Napoli, prima sul mercato e poi dal campo. Sarebbe un’amarezza ancora più grande se l’ormai ex Comandante chiedesse ad Agnelli di puntare a rinforzare il reparto difensivo cercando di acquistare dal Napoli non solo Hysaj, ma anche ...

Napoli ingannata da Sarri è roba da Facebook. La vita è un’altra cosa : Cerchiamo di essere più chiari, caro Max, cari amici Napolisti. Chi ha ingannato chi? Mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Non credo che Napoli sia caduta più di tanto nella trappola Sarrista. Lo so, lo so, ho contro tutti, perfino la Treccani che recita, alla voce “Sarrismo”: “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; per estensione, l’interpretazione ...

Sarri alla Juventus - ancora frecciate da Napoli : “Ti sei venduto la dignità” : Sarri alla Juventus, ancora frecciate da parte dei tifosi del Napoli che, si sapeva, non l’hanno presa benissimo. Dopo la rimozione della targa celebrativa a Bagnoli e la petizione per far togliere il termine ‘Sarrismo’ dalla Treccani, un altro gesto è stato compiuto nella notte da alcuni supporter azzurri. Sarri alla Juve, a Napoli non l’hanno presa bene: rimossa targa celebrativa in un quartiere partenopeo Sarri alla ...