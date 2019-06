Sarri | “Ho rispettato tutti Adesso dovevo rispettare la mia carriera”

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) La conferenza stampa di presentazione di Maurizioallenatore della Juventus, con il tecnico toscano il diesse bianconero Fabio Paratici Paratici: «Siamo qui per dare il benvenuto a Maurizio Sari con cui abbiamo un triennale fino a giugno 2022»: «Sono contento di essere qui oggi, sono a disposizione per tutte le vostre domande e curiosità e per darvi le informazioni che vi posso dare» Si può definire la scelta più rivoluzionaria della sua carriera? «Non lo so, non lo penso. Bisogna avere le idee chiare sul percorso. Tre anni fa arrivo a Napoli e do tutto me stesso perché da bambino ero tifoso del Napoli e perché ho la sensazione che possiamo diventare competitivi. Negli ultimi mesi al Napoli ho un dubbio che è quello tra l’affetto che provavo e la parte più logica di me che mi diceva che il percorso era finito. In questo mio momento la società mi toglie il dubbio e ...

