Sarri | Giampaolo | De Zerbi e gli altri | ecco la Serie A del bel gioco che costa

La rassegna stampa di giovedì 20 giugno : Italia Under 21 - Sarri e Giampaolo sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Sarri alla Juve - quasi fatta. Giampaolo vicino al Milan (con Andersen e Praet). Il Napoli sogna Lozano e James Rodriguez : Il calciomercato in Italia inizierà ufficialmente il primo luglio, ma procuratori e direttori sportivi hanno già i cellulari attaccati alle orecchie e l’agenda piena di incontri. In Italia a tenere banco è il futuro della panchina della Juventus, con l’annuncio di Maurizio Sarri che, però, dovrebbe essere ormai questione di giorni, se non di ore. I cambi di panchina però interessano anche altri club: dal Portogallo arrivano conferme ...

Juventus - manca Sarri al valzer-panchine. Milan e Roma alla disperata ricerca di un’identità : scelti Giampaolo e ‘Zorro’ : C’è almeno un aspetto in cui la Juventus non si sta comportando da Juventus: la scelta del nuovo allenatore. I bianconeri aspettano ancora la firma di Maurizio Sarri che prima deve dirimere le complicate questioni burocratiche per rescindere il suo contratto con il Chelsea. Nel frattempo, l’arrivo di Antonio Conte all’Inter ha ravvivato un mercato, quello delle panchine, da cui dipenderanno inevitabilmente i sogni estivi dei ...

La rassegna stampa di lunedì 3 giugno – Maldini e Giampaolo per il Milan - Sarri e la Juve - il valzer panchine e il calciomercato - il Verona in Serie A sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Giampaolo al Milan – Il ‘Sarriano’ per sostituire Rino Gattuso : Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Marco Giampaolo impersonifica il profilo ideale per succedere a Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. Giampaolo al Milan – ll quotidiano riporta che l’allenatore della Sampdoria è il preferito di Paolo Maldini per divientare il nuovo tecnico dei rossoneri. Maldini D.T. “Paolo Maldini sembra intenzionato ad accettare la proposta dell’ad Ivan Gazidis. Ieri sera era ...

Giampaolo : “Sarri alla Juventus? Sarebbe una rivoluzione. De Rossi vorrebbe lavorare con me” : Marco Giampaolo, attuale tecnico della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport” parlando del suo futuro e di Maurizio Sarri. In particolare, l’allenatore doriano ha iniziato parlando di De Rossi, che ha affermato di voler lavorare un giorno con lui: “E’ una cosa che mi ha anticipato l’anno scorso e mi ha confermato tramite Sabatini qualche settimana fa. Le sue parole mi ...