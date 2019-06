Sarà il Governo a nominare il Direttorio Lega e M5s presentano la riforma

Governo Conte - perché penso che non ci saranno elezioni anticipate in autunno : di Luigi Manfra* Salvini ha vinto con un risultato superiore al previsto le elezioni europee. Nella Lega l’euforia è al massimo e tutti i maggiori esponenti del partito vorrebbero andare ad elezioni politiche anticipate per non perdere un’occasione, quanto mai propizia, di guidare finalmente un Governo di centrodestra con una maggioranza autosufficiente. Invece il vincitore delle elezioni esita, ed ha ricucito per l’ennesima volta il rapporto ...

Luglio Sarà il mese decisivo per capire se Salvini staccherà la spina al governo : Il voto ai ballottaggi per le Amministrative conferma che il centrodestra è l'avversario da battere. Il Pd tiene, ma con notevoli difficoltà. E in estate si capirà cosa ne sarà dell'alleanza al governo.

Salvini dà i 15 giorni al governo : "Se diremo le stesse cose - Sarà un problema" | Toninelli : "Allora venga al tavolo cantieri" : Prosegue il botta e risposta tra Lega e M5s: il vicepremier non vuole altri ritardi sullo sblocca-cantieri e sulle riforme del Carroccio

Il governo Conte va avanti Ci Sarà un vertice di pace 5S-Lega : Il governo Conte tiene e va avanti. Le nubi si diradano sul capo del premier avvocato del popolo e, dopo lo tsunami delle europee, sull’alleanza giallo-blu dei penta-stellati di Luigi di Maio e dei leghisti di Matteo Salvini torna il sereno (o poco nuvoloso) Segui su affaritaliani.it

“Non ci Sarà la crisi di Governo. A Salvini non conviene” : Mentre tutti continuano a scommettere che il Governo possa avere vita breve, c’è invece chi pensa possa durare davvero fino alla fine. “Si illude chi ha scritto o previsto una crisi di Governo. Salvini ha fatto i suoi conti ed ha deciso che alla Lega non conviene giocare la carta delle elezioni anticipate”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. Che va oltre commentando anche la ...

Che ne Sarà ora del governo? : La Lega trionfa alle elezioni europee e diventa il primo partito in Italia, superando il 34%. Crolla invece il Movimento 5 stelle, che non va oltre il 17% e viene superato dal Pd al 23%. Ma, soprattutto, il partito di Matteo Salvini doppia il Movimento di Luigi Di Maio. Vengono così ribaltati gli equilibri interni al governo, finora a trazione pentastellata, mentre ora il timone passa nelle mani leghiste. E anche se il titolare del Viminale ...

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel governo : Lega sopra il 34% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...

Il governo Sarà del cambiamento - ma le parole quelle dell’eterna Dc : Roma. Giancarlo Giorgetti, l’uomo che tenta di governare mentre Salvini e Di Maio si esercitano nella campagna elettorale permanente, l’ha chiamata “paralisi”. Luca Zaia, il pragmatico presidente leghista del Veneto, è invece ricorso al temine “palude”. Mentre Giorgia Meloni, che osserva interessata

Governo - Di Maio : ‘Se viceministro Rixi Sarà condannato M5s chiederà rimozione’ : Uno vuole il decreto Sicurezza bis. L’altro spinge per misure a favore della famiglia. Il primo attacca il procuratore di Agrigento per la vicenda Sea Watch, l’altro lo invita a evitare gli scontri con la magistratura. Se lunedì si ritroveranno come annunciato seduti allo stesso tavolo per il consiglio dei ministri, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono attese scintille. In attesa di capire se, data la tensione crescente, il cdm si ...

Governo - Zingaretti : se ci Sarà crisi si torni al voto : Governo: Se si arriverà ad una crisi di Governo, la soluzione corretta è ridare la parola agli italiani perchè il livello della crisi è drammatico

Il contratto di governo Sarà revisionato il 27 maggio? : Il “caso Siri” non è chiuso. Meglio, il “caso Siri” non ha chiuso o sanato le contraddizioni di governo. Anzi, il dopo è più confuso che mai. E ha persino aperto nuovi fronti di contrasto all'interno dell'Esecutivo. Per il Corriere della Sera sono “Migranti e cannabis, le nuove liti”, recita il titolo di apertura della prima pagina. Registra La Stampa: “Il M5s trova il nemico: ‘Salvini si occupi di chi spaccia a Napoli” e scrive di ...

Pd - Zingaretti 'Il caso Siri pesa molto sul governo. Se ci Sarà crisi - voto subito. Anche in estate' : Cronaca Appalti, indagati in Calabria il presidente Oliverio e il sindaco di Cosenza di ALESSIA CANDITO Sulle minacce contro la sindaca Raggi a Casal Bruciato , Zingaretti si schiera con la prima ...