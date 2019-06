Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una fotocamera inedita | mentre spunta Galaxy Watch 2

In Italia la Night Mode sul Samsung Galaxy Note 9 : N960FXXU3CSF9 avviato : Si è passati in tempi record dal parlarvi dell'aggiornamento di giugno per i Samsung Galaxy Note 9 tedeschi, con l'inclusione della tanto attesa Night Mode, al rilascio dello stesso pacchetto anche in Italia, nell'ambito degli esemplari no brand. Siamo lieti di annunciarvi l'avvio della diffusione OTA della serie firmware N960FXXU3CSF9, che ha lasciato i laboratori degli sviluppatori del colosso di Seul solo lo scorso 12 giugno. Oltre ad un ...

Primato assoluto per il Samsung Galaxy Note 10 e la sua fotocamera a 3 stadi? : Sarà vera rivoluzione per la fotocamera del Samsung Galaxy Note 10? Sembrerebbe proprio di si, almeno secondo quanto trapelato nelle ultime ore. Il noto informatore @UniverseIce ha infatti fornito ai suoi follower una soffiata inaspettata. Il successore del Galaxy Note 9 dovrebbe avere una fotocamera con un'apertura variabile a tre stadi, più esattamente f / 1.5 - f / 1.8 - f / 2.4. Sarebbe una novità assoluta e la più che naturale ...

Aggiornate subito i vostri Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e - ecco le patch di sicurezza di giugno : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2019: ecco le novità incluse nei firmware G9700ZHU1ASF1, G9730ZHU1ASF1 e G9750ZHU1ASF1. L'articolo Aggiornate subito i vostri Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e, ecco le patch di sicurezza di giugno proviene da TuttoAndroid.

Deludente l’aggiornamento di giugno per Samsung Galaxy Note 8 : prime informazioni disponibili : Non sono particolarmente entusiasmanti le prime informazioni emerse in queste ore a proposito del Samsung Galaxy Note 8 oggi 20 giugno, in riferimento all'ultimo aggiornamento sfornato dal produttore coreano per il device lanciato sul mercato poco meno di due anni fa. Dopo avervi parlato della patch di maggio nelle scorse settimane, infatti, questo giovedì tocca concentrarsi proprio sul pacchetto software di giugno, anche se al momento della ...

Quanti aggiornamenti : Android 9 Pie per LG V40 ThinQ - BQ Aquaris X2 Pro - Realme 2 e C1; patch di giugno per Samsung Galaxy Note 8 - A10 e A2 Core : Tanti aggiornamenti in arrivo per smartphone come LG V40 ThinQ, BQ Aquarix X2 Pro o Realme 2 e C1, che si aggiornano ad Android 9 Pie; come pure per Samsung Galaxy Note 8, A10 e A2 Core che ricevono le nuove patch di sicurezza di giugno. L'articolo Quanti aggiornamenti: Android 9 Pie per LG V40 ThinQ, BQ Aquaris X2 Pro, Realme 2 e C1; patch di giugno per Samsung Galaxy Note 8, A10 e A2 Core proviene da TuttoAndroid.

Samsung svelerà il Galaxy Note 10 il 7 agosto : Il nuovo smartphone della linea Note della casa coreana è atteso con schermi da 6,3 e 6,75 pollici. Avrà anche 5G

Niente capsula auricolare per Samsung Galaxy Note 10 : l’audio potrebbe venir fuori in altro modo : Continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle feature che i modelli della gamma Samsung Galaxy Note 10 potranno vantare L'articolo Niente capsula auricolare per Samsung Galaxy Note 10: l’audio potrebbe venir fuori in altro modo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : fonti anonime confermano presentazione il 7 agosto : Se la prima metà dell’anno è il periodo in cui, tradizionalmente, Samsung Electronics svela al mondo la nuova generazione di smartphone Galaxy S, il periodo estivo è quello che Samsung sceglie per presentare al mondo i nuovi esponenti della famiglia Galaxy Note, phablet apprezzati da milioni di consumatori. E’ da alcuni mesi che il presunto Galaxy Note 10 è al centro di indiscrezioni che provano a confermare dettagli preziosi sulla ...

Pronto per il mercato il Samsung Galaxy Fold : e se arrivasse con il Note 10? : Possibile mettere la parola fine alla lunga attesa per il Samsung Galaxy Fold? Lo smartphone pieghevole dl produttore sudcoreano sarebbe Pronto per il mercato. Il condizionale è d'obbligo, nonostante le parole specifiche relative alla prossima uscita commerciale siano state proferite da un esponente dell'azienda appunto. Procediamo con ordine: il Samsung Galaxy Fold sembrava destinato ad essere ri-lanciato nel mese di luglio ma nei giorni ...

Samsung dice che Galaxy Fold è pronto - ma senza fornire una data precisa : Samsung annuncerà la nuova data di rilascio di Galaxy Fold durante le prossime settimane; come suggerivano i rumor è quindi sempre più probabile che lo smartphone pieghevole non verrà reso disponibile al pubblico prima di luglio/agosto. L'articolo Samsung dice che Galaxy Fold è pronto, ma senza fornire una data precisa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 Bluetooth non si collega in auto : Lo smartphone Android Samsung Galaxy S8 non si collega al Bluetooth del vivavoce. Guidare la macchina e usare il telefono senza il vivavoce collegato è un vero problema perchè si rischiano di prendere multe molto salate.

Davvero allettanti le promozioni Vodafone per Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e dal 19 giugno : Sono praticamente ufficiali alcune offerte Vodafone che, a partire da oggi 19 giugno, potrebbero fare effettivamente la differenza per tutti coloro che intendono acquistare modelli come i vari Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e a rate. Trenta pagamenti nei prossimi due anni e mezzo, a condizioni tutto sommato interessanti, se pensiamo ai prezzi medi che circolano in Rete per i tre smartphone che sono stati lanciati sul mercato poco più di tre ...

Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo : New York il 7 agosto : Samsung Galaxy Note 10 ha una data di lancio, presunta seppur proveniente da persone vicine ai piani dell'azienda: stessa spiaggia per il Galaxy Unpacked dedicato e una data coerente con le attese. L'articolo Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo: New York il 7 agosto proviene da TuttoAndroid.

D’anticipo l’uscita del Samsung Galaxy Note 10 il 7 agosto? Foto comparativa dei 2 modelli : Non è ancora ufficiale ma la data di uscita del Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere quella del 7 agosto. Il prossimo evento Unpacked del produttore sudcoreano dovrebbe avere luogo dunque tra poco meno di due mesi a New York, esattamente Barclays Center di Brooklyn. Quest'ultima è la stessa sede che nel 2018 è stata utilizzata per la presentazione del Samsung Galaxy Note 9. Rispetto alla pianificazione del lancio del predecessore del ...