Matteo Salvini e Luigi Di Maio in mutande! Le foto dei vicepremier in vacanza

(Di giovedì 20 giugno 2019)con mutande aderenti verdi mentre si dedica al giardinaggio! Il verde deve piacere davvero tanto a– verde speranza del resto – visto che il settimanale Oggi che lo ha immortalato, aveva fatto lo stesso nel 2014, dedicandoli la copertina che lo immortalava a letto, nudo e con una cravatta verde.che erano addirittura finite all’asta su eBay per beneficenza. All’epoca sulla cresta sull’onda c’era un altro, Renzi, questa volta tocca aPoiDiè stato pizzicato da Chi con un costume blu insieme con la compagna Virginia Saba – che lo aveva paragonato ad Aristide il Giusto -, Diè sembrato appesantito, o comunque meno in forma rispetto a quanto faceva intuire la silhouette in abito. Il classico e invidiatissimo falso magro che riesce a ingannare anche l’occhio più attento. Speriamo sia solo il caso dei vestiti e non dei conti pubblici.