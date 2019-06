Salute mentale e disturbi mentali | cause e conseguenze

Lady Gaga lancia un programma di Salute mentale nelle scuole : “Voglio il pronto soccorso psicologico” : Da sempre attiva nel campo della prevenzione per la salute mentale, Lady Gaga lancia un programma destinato agli studenti delle scuole americane, per sensibilizzarli sul tema ed aiutarli a riconoscere e curare le patologie. La popstar lo ha annunciato sul palco della sua residency Enigma in corso a Las Vegas, lo scorso mercoledì: realizzato in collaborazione con il National Behavioural Health Council - una sorta di omologo del nostro ...

Salute mentale - spesso i malati sono vittime di stigma. E l’indifferenza trionfa : Noa, la 17enne olandese che si è lasciata morire di fame e sete in circostanze ancora poco chiare, aveva in passato ricevuto alcuni trattamenti sanitari obbligatori che sono una forma estrema di medicalizzazione. Eventi traumatici per tutti coloro che ne sono sottoposti. Compresi i familiari che assistono alla violenta presa in carico. sono trattamenti che nel caso di Noa, che aveva sviluppato una forma di anoressia, sono arrivati al coma ...

Billie Eilish ha un potente messaggio sulla Salute mentale da darti : La star ne ha parlato nell'ambito di una campagna di prevenzione The post Billie Eilish ha un potente messaggio sulla salute mentale da darti appeared first on News Mtv Italia.

Documentario BBC sulla Salute mentale : la morte di Diana un “dolore senza eguali” per il principe William : Il principe William ha descritto la morte della madre, la principessa Diana, come un “dolore senza eguali“: il Duca di Cambridge lo ha dichiarato in un Documentario della BBC che affronta il tema della salute mentale, argomento su cui il principe, il fratello Harry e la moglie Kate, sono stati molto attivi negli ultimi anni. Il primogenito di Carlo e Diana ed erede al trono britannico ha anche sottolineato che l’atteggiamento ...

Maisie Williams ha parlato di social e Salute mentale e non poteva essere più onesta di così : #staystrong The post Maisie Williams ha parlato di social e salute mentale e non poteva essere più onesta di così appeared first on News Mtv Italia.

Nuova Zelanda - un «bilancio del benessere» contro la povertà infantile e per la Salute mentale : La Nuova Zelanda ha deciso: da ora in poi la sua priorità, la chiave per misurare il successo della nazione, sarà il benessere della popolazione. Per questo elaborerà un bilancio apposito, non solo per misurare il tasso nazionale di benessere, ma anche e soprattutto perché i ministeri possano studiare politiche apposite per migliorare la situazione dei cittadini. La povertà infantile, la violenza domestica e la salute mentale saranno le priorità ...

Sta arrivando un nuovo singolo di Ariana Grande - tra un tour “infernale” e una battaglia infinita con la Salute mentale : Da mesi ormai racconta di voler prendere una pausa per dedicarsi al suo benessere psico-fisico, ma a quanto pare quel momento non è ancora arrivato, visto che un nuovo singolo di Ariana Grande uscirà presto nonostante non ci sia - al momento - un album di inediti all'orizzonte. D'altronde la Grande ne ha pubblicati ben due nell'arco di sei mesi, Sweetener e Thank U, Next tra agosto 2018 e febbraio 2019, dunque per il sesto disco in studio c'è ...

L'Altra Mente Festival 2019 - torna l'evento culturale dedicato alla Salute mentale. Tema della terza edizione : EROI : Tra dialoghi, spettacoli teatrali e musicali, laboratori, presentazioni di libri, incontri con le scuole, attività artistiche e cinema, il Festival intende raccontare anche quest'anno le potenzialità ...

L’appello dei Prodigy per la Salute mentale : “Non soffrite in silenzio” : La morte di Keith Flint, in quel tragico 4 marzo, è ancora un silenzio assordante, ma non abbastanza da mettere il resto a tacere: l'appello dei Prodigy a tutti i fan (e non solo) è una spinta a non lasciarsi andare, a non prendere quella direzione senza ritorno che diventa un buco nero capace di divorare. La band di Breathe e Firestarter, nelle ultime ore, ha pubblicato un messaggio di speranza e incoraggiamento rivolto a tutte le persone che ...

Psichiatria - Canada : allarme Salute mentale nei giovani - +75% in Pronto soccorso : allarme salute mentale per i giovani in Canada. Negli ultimi 10 anni sono fortemente aumentati le ospedalizzazioni (+65%) e le visite in Pronto soccorso (+75%) nella fascia d’età tra i 5 e i 24 anni, secondo i dati dell’Istituto canadese di informazione sulla salute (Icis). Il gruppo di età in cui si sono registrati più ricoveri in questi anni è quello tra i 15 e i 17 anni. Dal 2006, ricoveri e visite in emergenza sono costantemente ...

Salute : la solitudine fa male alla Salute mentale - rischio di disturbi maggiore per chi vive da solo : Nessun uomo è un’isola, recitava un nota poesia del poeta inglese John Donne, la conferma arriverebbe anche dalla scienza. Secondo alcuni ricercatori francesi e spagnoli, stare da soli fa male alla mente. La solitudine sarebbe associata ai disturbi mentali più comuni, indipendentemente dall’età e dal sesso. Una percentuale in costante aumento, quella delle persone che vivono da sole, sottolineano i ricercatori dell’Università ...

Stare a lungo in luoghi silenziosi migliore la tua Salute mentale : Sapevate che i luoghi silenziosi possono essere un perfetto toccasana per la salute? Gli scienziati hanno scoperto che essere esposti tutti i giorni al rumore tipico delle città come le automobili, i mezzi pubblici, ecc. può provocare diversi problemi di salute come patologie cardiache, disturbi del sonno, pressione alta, nonché la perdita dell’udito. Non solo, i suoni possono diventare così intensi da causare anche danni molto più ...