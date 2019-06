Salario minimo | il Movimento 5 stelle propone il ritorno alla scala mobile

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Unall’antico,vecchia “” abolita nel 1984. La proposta arriva dal.Prevedere “un meccanismo di rivalutazione legata all’Indice dei Prezzi al Consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati. In tal modo si tutela di anno in anno il potere d’acquisto dei lavoratori rispetto all’aumento dei prezzi”. Così il blog delsintetizza un articolo della proposta Catalfo sulche in forma “sussidiaria” reintroduce nella sostanza il concetto di adeguamento automatico dei salari al costo della vita. Di fatto una sorta di nuova “”.L’adeguamento automatico, è precisato nella proposta, interviene solo nel caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati ma nella relazione al provvedimento ...

