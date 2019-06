Sai che piangere fa dimagrire?

5 cose che forse non Sai sull’agopuntura : L’agopuntura è una pratica indicata sia a scopo preventivo che curativo per trattare diverse patologie e disturbi. Ma quanto...

Bitter Sweet : Le 10 Cose Che Non Sai di Can Yaman! : Can Yaman è l’attore che interpreta Ferit Aslan nella soap opera turca Bitter Sweet, meglio conosciuta come Dolunay. Scopriamo 10 Cose inedite dell’affascinate uomo dalle mille sfaccettuature! E’ prevista nel palinsesto di giugno la messa in onda dell’attesissima serie turca Bitter Sweet, nel cast il bellissimo attore turco Can Yaman, dal fisico scultoreo e dal fascino magnetico Can Yaman è destinato a diventare uno dei sex symbol ...

La Sai l'ultima - torna Pippo Franco. Tra gli ospiti anche Gigi Proietti e Beppe Fiorello : Ne è stato colonna portante per tre edizioni, ora ci tornerà come ospite. Pippo Franco parteciperà alla quarta puntata de La sai l’ultima?, programma che prenderà il via il prossimo 21 giugno. A voler essere precisi, sarebbe il caso di dire che ha partecipato, visto che l’appuntamento è stato registrato nei giorni scorsi, con la messa in onda prevista per metà luglio.Condotto da Ezio Greggio, il programma ormai fermo ai box da undici anni ...

Giro del Delfinato – Alaphilippe si aggiudica il tappone di Saint Michel de Maurienne : Muhlberger ko al fotofinish : Che vittoria di Alaphilippe: il francese della Quick Step trionfa al fotofinish, Muhlberger beffato sul traguardo E’ andata in scena oggi la sesta tappa del Giro del Delfinato: i ciclisti hanno pedalato per 228,5 km da Saint-Vulbas de l’Ain a Saint Michel de Maurienne, in un tappone di montagna con ben 8 gpm, di cui tre di seconda categoria. Al termine della tosta frazione a regalare uno spettacolo unico sono stati Alaphilippe ...

La Sai l'ultima - torna Pippo Franco. Tra gli ospiti anche Gigi Proietti e Beppe Fiorello : Ne è stato colonna portante per tre edizioni, ora ci tornerà come ospite. Pippo Franco parteciperà alla quarta puntata de La sai l’ultima?, programma che prenderà il via il prossimo 21 giugno. A voler essere precisi, sarebbe il caso di dire che ha partecipato, visto che l’appuntamento è stato registrato nei giorni scorsi, con la messa in onda prevista per metà luglio.Condotto da Ezio Greggio, il programma ormai fermo ai box da undici anni ...

Giro del Delfinato 2019 : la tappa di oggi Saint-Vulbas Plaine de l’Ain – Saint-Michel-de-Maurienne (venerdì 14 giugno). Percorso - altimetria e favoriti : Sesta tappa del Giro del Delfinato 2019, una giornata difficile da amministrare, nonché grandissima e ghiotta occasione per iniziare a fare la differenza. Sono ben 229 i chilometri che dividono Saint-Vulbas Plaine de l’Ain da Saint-Michel-de-Maurienne, con otto GPM che lasceranno il segno. Un continuo saliscendi fino al traguardo che rimarrà nelle gambe di molti. Percorso La parte più complicata del Percorso è sicuramente quella centrale, ...

Slipknot - la scaletta del nuovo tour contiene anche 'UnSainted' e 'All Out Life' : Gli Slipknot hanno iniziato ufficialmente il nuovo tour, partendo dalla Finlandia sabato 8 giugno. Scendendo maggiormente nei dettagli e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato su Rockol, il noto gruppo metal si è già esibito nella cittadina di Hyvinkaa. Durante questa prima tournée estiva, il gruppo guidato dal frontman Corey Taylor giungerà anche in Italia, a Bologna, il 27 giugno....Continua a leggere

John Wayne - 7 cose che non Sai del re del western : Sono passati quarant’anni esatti dall’11 giugno 1979, quando a Westwood, vicino Los Angeles, ci lasciava a 72 anni John Wayne, eroe del cinema western, straordinario interprete dell’uomo rude, impavido, ma anche generoso e leale. Attore statunitense, era nato il 26 maggio 1907 nell’Iowa, stato del centronord della confederazione Usa, figlio di un farmacista e di una donna d’origine irlandese. Quando era ancora ...

Saints Row : The Third su Switch è una bella idea che è stata mal eseguita - analisi tecnica : Ci sono due modi diversi di guardare al porting di Saints Row: The Third su Switch. Con il bicchiere mezzo pieno si può vedere una conversione che si avvicina in modo eccezionale all'originale per PS3, ancora di più se lo si gioca in modalità portatile. Se si prende il bicchiere mezzo vuoto tutti i difetti delle console last-gen sono presenti in questa nuova uscita. Non nascondiamo la testa sotto la sabbia: le prestazioni sono scarse e i ...

Eleonora Abbagnato/ "Ho una famiglia allargata - Balzaretti? Lo spoSai subito perché…" : Eleonora Abbagnato si racconta ai microfoni del magazine del Corriere della Sera, "7". Ecco le sue parole sull'amore e il matrimonio

La Sai L’Ultima? : tre squadre di barzellettieri nella ‘Digital Edition’. Ci sarà anche la fidanzata di Ezio Greggio : Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio Il prime time di Canale 5 resterà acceso in estate: ad intrattenere il pubblico della rete ammiraglia Mediaset ci penserà anche Ezio Greggio con La Sai L’Ultima?, il celebre programma andato in onda, per l’ultima volta, nel 2008. Arrivato alla sua dodicesima edizione, lo show di barzellettieri, le cui registrazioni sono già iniziate, si arricchirà di nuovi meccanismi e darà ampio spazio al mondo di ...

Barbara D'Urso si scaglia contro Pamela Prati : 'Cosa ne Sai che vuol dire essere mamma' : Nel corso della nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, la trasmissione del mercoledì sera condotta da Barbara D'Urso, si è tornato a parlare del caso del finto matrimonio di Pamela Prati. La conduttrice, che in queste settimane si è occupata dello 'scoop' dell'anno, ha usato termini e parole molto forti nei confronti della showgirl, la quale era andata proprio da Barbara D'Urso a dichiarare per la prima volta in televisione di aver trovato ...

Live - Non è la d'Urso - Barbara d'Urso contro Pamela Prati : "Ma che ne Sai quanto è bello essere mamma?" : Barbara d'Urso, davanti all'evidenza, getta la maschera della garantista. Con un diavolo per lustrino, la conduttrice si è schierata apertamente contro Pamela Prati nell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, il talk show del mercoledì sera in onda il 29 maggio 2019. Con lo sguardo puntato alla telecamera e un piglio battagliero, ancor più aggressivo di quello che la mattatrice di Canale 5 mise in campo quando dovette espellere Baye Dame ...

Barbara d’Urso contro Pamela Prati : “Essere mamma? Che ne Sai tu!” : Pamela Prati: il duro sfogo di Barbara d’Urso in diretta a Live! Dopo la confessione di Pamela Prati, avvenuta Sabato scorso a Verissimo con Silvia Toffanin, Barbara d’Urso non poteva non commentare quanto detto dalla showgirl durante il programma, ovvero di essere stata vittima di un raggiro, che lei non ha mai incontrato Mark Caltagirone e di non aver mai preso in affido due bambini, dopo che aveva più volte rimproverato la ...