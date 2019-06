Sacchi | ' Se Agnelli avrà pazienza con Sarri | la Juve può diventare come il mio Milan'

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Stamani alle ore 11:00 è stato ufficialmente presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio, una conferenza stampa durata più di un'ora in cui i giornalisti hanno stuzzicato il tecnico toscano sia sul mercato che sul passato al Napoli. L'arrivo dipuò rappresentare una vera svolta epocale non solo per lantus, ma anche per tutto il calcio italiano. E' stato l'ex tecnico dele commissario tecnico della nazionale italiana ad USA '94 Arrigo, in un'intervista per la Gazzetta dello Sport, a sottolineare l'importanza per tutto il calcio italiano del ritorno in Serie A di un tecnico preparato, in grado di portare un gioco offensivo e quindi divertimento agli amanti dello sport più seguito in Italia....

