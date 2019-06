Roma Presentato annual report Valoritalia 2018

Sarà presentato a Roma il Roma nzo di Lorenzo Patruno “ Roma – Malaga - Andata e ritorno” : “ Roma - Malaga , Andata e ritorno” è il titolo del Roma nzo di Lorenzo Patruno , edito da Il Trampolino, che verrà presentato a Roma mercoledì 12 giugno alle ore 20.00 presso Palazzo Baldassini, via delle Coppelle 35. Al centro del racconto l’appassionante storia d’amore di Francesco e Valentina. E’ il 12 giugno e Francesco si trova a Malaga per un colloquio di lavoro. Proprio in occasione della sua festa di compleanno decide di andare a ...

Atletica - presentato il Golden Gala di Roma : l’Italia punta su Tortu - Desalu e Tamberi. Parterre da urlo : tutti i partecipanti : Oggi è stato ufficialmente presentato il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 6 giugno (ore 19.30-22.00) allo Stadio Olimpico di Roma . Il massimo circuito itinerante è pronto a sbarcare nella Capitale per la 39esima volta, alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato tra gli altri Giovanni Malagò (Presidente Coni), Alfio Giomi (Presidente Fidal) e il ...

Terapie innovative per il diabete - presentato a Roma lo studio CREDENCE : con i nuovi farmaci si riduce il rischio di insufficienza renale : All’indomani del Congresso Mondiale di Nefrologia di Melbourne, sono stati presentati a Roma oggi 7 maggio i dati dello studio di fase 3 CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation), unica tappa italiana dei rappresentanti di questo approfondimento internazionale in un incontro scientifico alla presenza della stampa, organizzato con il contributo non condizionato di Mundipharma. Allarme ...